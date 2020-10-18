Груша в вине: необычный рецепт оставит массу положительных впечатлений

Груша в вине. Это необычное угощение. Равнодушных не останется! Проверено! Блюдо родом из Франции. Его там считают божественным! Отличный вариант десерта для романтического ужина.

Груша в вине: ингредиенты

400 (четыреста) мл – красного вина Груши 50 (пятьдесят) гр – сахара 1 (одна) ст. ложка – крахмала 1 (один) гр – корицы 100 (сто) мл – сливок

Груша в вине: рецепт

Грушу очистите от кожуры. Черешок оставьте. Так удобнее будет потом брать грушу

Положите груши в кастрюлю и залейте вином. Потом добавьте сахар и корицу. Варите под закрытой крышкой на медленном огне двадцать минут

Груши станут мягче, окрасятся в розовый цвет. Лучше берите твердые груши для этого десерта. Чтоб они не развалились и сохранили форму

Выньте груши из кастрюли и положите в креманки. Одна груша одна порция

Вино в котором варились груши загустите. Высыпая в него крахмал и перемешивайте. Томите пару минут на огне. Полейте груши получившейся массой

Положите груши в вине в холодильник на час и затем угощайте любимых. Можно украсить сверху сливками

Груша в вине готова!

Кажется я прям сейчас и побегу еще раз готовить этот несравнимый ни с чем десерт! Что советую и вам.