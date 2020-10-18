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Груша в вине: необычный рецепт оставит массу положительных впечатлений

Груша в вине. Это необычное угощение. Равнодушных не останется! Проверено! Блюдо родом из Франции. Его там считают божественным! Отличный вариант десерта для романтического ужина.

Груша в вине: ингредиенты

Груша в вине

  1. 400 (четыреста) мл – красного вина
  2. Груши
  3. 50 (пятьдесят) гр – сахара
  4. 1 (одна) ст. ложка – крахмала
  5. 1 (один) гр – корицы
  6. 100 (сто) мл – сливок

Груша в вине: рецепт

Груша в вине

  • Грушу очистите от кожуры. Черешок оставьте. Так удобнее будет потом брать грушу
  • Положите груши в кастрюлю и залейте вином. Потом добавьте сахар и корицу. Варите под закрытой крышкой на медленном огне двадцать минут
  • Груши станут мягче, окрасятся в розовый цвет. Лучше берите твердые груши для этого десерта. Чтоб они не развалились и сохранили форму
  • Выньте груши из кастрюли и положите в креманки. Одна груша одна порция
  • Вино в котором варились груши загустите. Высыпая в него крахмал и перемешивайте. Томите пару минут на огне. Полейте груши получившейся массой
  • Положите груши в вине в холодильник на час и затем угощайте любимых. Можно украсить сверху сливками

Груша в вине готова!

Груша в вине

Кажется я прям сейчас и побегу еще раз готовить этот несравнимый ни с чем десерт! Что советую и вам.

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