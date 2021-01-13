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Мои пять котлетных хитростей, благодаря которым, у меня получаются очень вкусные и сочные котлетки

У всех хозяек есть свои секреты приготовления разных блюд. Вот и я хочу поделиться с вами своими «котлетными» хитростями, с помощью которых всегда делаю сочные, мягкие и вкусные котлеты.

Мясо для фарша

Самый вкусный фарш – это ассорти, которое может быть:

  • из говядины и свинины;
  • из куриного мяса и говядины;
  • из куриного и свинины;
  • из индейки и куриного мяса.

Можно также использовать и три вида мяса. Всегда берите в равных пропорциях.

Лук для фарша

Этого ингредиента много не бывает: фарш получается сочным, а котлеты ароматными и нежными. Берите 2 – 3 луковицы на каждый 1 кг фарша. Можно мелко резать, тереть на терке или измельчать в блендере.

Яйца в фарш

Лучше брать только желтки, белок делает котлеты жестковатыми. Можно вообще обходиться без яиц.

Булка и молоко

Молоко не подходит для замачивания хлеба – котлеты теряют сочность и могут пригорать на сковороде. Лучше используйте воду или бульон.

А вот чтобы котлеты были очень сочными, батон замените на тертые овощи: отлично подходит кабачок, цветная капуста, картофель и т.д.

Для панировки

Я вообще не панирую, а сильно разогреваю растительное масло и потом кладу котлеты, и все соки остаются внутри. Здесь уже делайте так, как вам больше по вкусу.

Мои пять котлетных хитростей, благодаря которым, у меня получаются очень вкусные и сочные котлетки

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