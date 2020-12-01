Оладьи из капусты: со стола исчезают мгновенно

Оладьи из капусты! Сегодня мы покажем Вам как готовить вкуснейшие оладьи из капусты. Готовятся они очень просто из самых доступных продуктов, получаются вкусными, мягкими, воздушными. Такие оладьи хорошо подходят для завтрака или для ужина.

Оладьи из капусты: ингредиенты

четыреста граммов капусты

несколько перьев зеленого лука

два яйца

четыре столовые ложки натурального йогурта

пять столовых ложек муки

по половине чайной ложки молотого чеснока и черного перца

полторы чайной ложки соли

укроп – по вкусу

растительное масло – для жарки

Оладьи из капусты: готовка

С капусты снять верхние завядшие листы, а все остальное тоненько нашинковать.

Выложить ее в дуршлаг. Дуршлаг поместить над глубокой миской.

Капусту залить кипятком и оставить так минут на двадцать. Так капуста станет мягче, при этом сохранив большое количество витаминов.

Зеленый лук и укроп помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать.

Через двадцать минут капусту нужно достать из воды и хорошо отжать.

Поместить капусту в отдельную тарелочку и остудить.

Посолить, поперчить, добавить нарезанные лук и укроп. Доложить также молотый сушеный чеснок.

Вбить яйца и положить еще четыре столовые ложки йогурта.

Все хорошо перемешать, чтобы продукты распределились равномерно.

Добавить четыре столовые ложки с горкой муки. Перемешать деревянной ложечкой, а потом замесить тесто.

Если тесто получится жидковатым, то добавьте еще одну столовую ложку муки. Тесто должно получится такой же консистенции, как на обычные оладьи.

Растительное масло в достаточном количестве влить в сковороду и хорошо разогреть его.

Тесто при помощи столовой ложки выложить на сковороду.

Прожаривать оладушки нужно с обеих сторон до получения золотистого цвета.

Оладьи из капусты: советы по готовке

Ну все, наши вкуснейшие оладьи из капусты готовы.

Снимите их со сковороды, красиво разложите на плоской тарелочке и подайте к столу. К ним хорошо подойдет сметана или же какой-нибудь сметанный соус с укропом и чесноком.

Какими ароматными и поджаристыми получились оладьи из капусты. Сразу же разлетаются со стола!

Оладьи из капусты: готовы

Приятного аппетита!