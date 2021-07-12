Жареный цыплёнок на сковороде. Сочная курочка в ароматной заправке

Жареный цыплёнок на сковороде — очень вкусный и сочный, просто пальчики оближешь.
Жареный цыплёнок на сковороде: ингредиенты
- Сливочное топлёное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Чеснок — 5 д. (пять долек)
- Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Аджика — 1 ст. л (одна столовая ложка0
- Зелёная кинза — один пучок
- Лимонный сок — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Томатная паста — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Хлопья чили — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Соль — по необходимости
- Чёрный молотый перец — на кончике ножа
- Хмели — сунели, сушёный базилик, сушёная паприка — по 1 ч. л (по одной чайной ложке.
Способ приготовления:
- Тушку цыплёнка очистить и разрезать продольно у грудинки, тщательно промойте и просушите полотенцем.
- Кости цыплёнка необходимо отбить так, чтобы кожа осталась целой.
- Всю тушку смажьте смесью соли и перца, полейте лимонным соком, затем смажьте растительным маслом. На 30 минут оставьте для пропитки.
- Смешайте в обьёмной миске томатную пасту, аджику, паприку, хмели-сунели. рубленую кинзу, чеснок и перец и базилик.
- Застелите сковороду, где поместится целая тушка цыплёнка, застелите кулинарной плёнкой, поставьте на средний огонь. после того, как сковорода. Как только сковорода прогреется, смажьте двумя ложками топлёного масла.
- Выложите туда цыплёнка, накройте блюдом из огнеупорного стекла, поставьте сверху груз и жарьте на маленьком огне10 минут. затем тушку переверните, накройте и готовьте ещё 10 минут.
- Переложите цыплёнка в глубокое блюдо и залейте соусом, сверху посыпьте рубленой зеленью.
Жареный цыплёнок на сковороде готов к подаче.
Приятного аппетита!
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