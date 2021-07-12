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Жареный цыплёнок на сковороде. Сочная курочка в ароматной заправке

Жареный цыплёнок на сковороде — очень вкусный и сочный, просто пальчики оближешь.

Жареный цыплёнок на сковороде: ингредиенты

Жареный цыплёнок на сковороде

  1. Сливочное топлёное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Чеснок — 5 д. (пять долек)
  3. Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Аджика — 1 ст. л (одна столовая ложка0
  5. Зелёная кинза — один пучок
  6. Лимонный сок — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Томатная паста — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  8. Хлопья чили — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  9. Соль — по необходимости
  10. Чёрный молотый перец — на кончике ножа
  11. Хмели — сунели, сушёный базилик, сушёная паприка — по 1 ч. л (по одной чайной ложке.

Способ приготовления:

  • Тушку цыплёнка очистить и разрезать продольно у грудинки, тщательно промойте и просушите полотенцем.
  • Кости цыплёнка необходимо отбить так, чтобы кожа осталась целой.
  • Всю тушку смажьте смесью соли и перца, полейте лимонным соком, затем смажьте растительным маслом. На 30 минут оставьте для пропитки.
  • Смешайте в обьёмной миске томатную пасту, аджику, паприку, хмели-сунели. рубленую кинзу, чеснок и перец и базилик.
  • Застелите сковороду, где поместится целая тушка цыплёнка, застелите кулинарной плёнкой, поставьте на средний огонь. после того, как сковорода.
    Как только сковорода прогреется, смажьте двумя ложками топлёного масла.
  • Выложите туда цыплёнка, накройте блюдом из огнеупорного стекла, поставьте сверху груз и жарьте на маленьком огне10 минут. затем тушку переверните, накройте и готовьте ещё 10 минут.
  • Переложите цыплёнка в глубокое блюдо и залейте соусом, сверху посыпьте рубленой зеленью.

Жареный цыплёнок на сковороде готов к подаче.

Жареный цыплёнок на сковороде. Сочная курочка в ароматной заправке 2

Приятного аппетита!

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