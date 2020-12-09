2 в 1! Нежнейшие Вкусные Котлеты из Фарша в Замечательной Сметанной Подливе

Приготовьте по нашему рецепту нежнейшие вкусные котлеты из фарша в сметанной подливе. Вы сразу же получите так называемое блюдо 2 в 1: и котлетки и подлива сразу же. Остается только приготовить гарнир.

Вкусные котлеты из фарша: нужно

половина килограмма свиного фарша

яйцо

соль – по вкусу

две головки репчатого лука

молотый черный перец – по вкусу

стакан сметаны

пару зубчиков чеснока

растительное масло – для жарки

Как приготовить вкусные котлеты в сметанной подливе

Для начала нужно подготовить котлеты:

Свиной фарш поместить в глубокую миску.

Посолить и поперчить, вбить яйцо. Все размешать.

Луковицы почистить и одну из них пропустить через мясорубку к свиному фаршу.

Все тщательно размешать руками.

После этого нужно хорошо отбить полученную массу.

В сковороду влить растительное масло и хорошенечко его разогреть.

Брать по одной столовой ложке фарша и мокрыми руками сформировать котлетки.

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Обжаривать их с обеих сторон до получения золотистой корочки.

Пока котлеты обжариваются нужно приготовить сметанный соус:

Сметану поместить в глубокую пиалу и добавить туда соль, перец.

Чеснок почистить и мелко нарезать. Доложить в сметану.

Оставшуюся луковицу мелко нарезать и запустить в сковороду с разогретым маслом.

Обжарить лук до легкого золотистого цвета.

Добавить обжаренный лук к сметане и все смешать.

А теперь нужно соединить блюдо:

В ту же сковороду, на которой обжаривался лук, отправить соус.

Разровнять его лопаточкой и аккуратно разместить сверху котлеты.

Закрыть сковороду крышкой и поставить на огонь еще на десять минут, для того, чтобы котлеты пропарились и стали еще нежнее.

Через десять минут наши вкусные котлеты из фарша в сметанной подливе будут готовы.

Переложите их в глубокую тарелочку, залейте подливой и подайте к столу с каким-нибудь гарниром.

Аромат распространился по всему дому. Скорее к столу и приступайте к еде.

Приятного аппетита!