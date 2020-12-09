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2 в 1! Нежнейшие Вкусные Котлеты из Фарша в Замечательной Сметанной Подливе

Приготовьте по нашему рецепту нежнейшие вкусные котлеты из фарша в сметанной подливе. Вы сразу же получите так называемое блюдо 2 в 1: и котлетки и подлива сразу же. Остается только приготовить гарнир.

Вкусные котлеты из фарша: нужно

  • половина килограмма свиного фарша
  • яйцо
  • соль – по вкусу
  • две головки репчатого лука
  • молотый черный перец – по вкусу
  • стакан сметаны
  • пару зубчиков чеснока
  • растительное масло – для жарки

Как приготовить вкусные котлеты в сметанной подливе

Для начала нужно подготовить котлеты:

  • Свиной фарш поместить в глубокую миску.

вкусные котлеты из фарша

  • Посолить и поперчить, вбить яйцо. Все размешать.
  • Луковицы почистить и одну из них пропустить через мясорубку к свиному фаршу.
  • Все тщательно размешать руками.
  • После этого нужно хорошо отбить полученную массу.
  • В сковороду влить растительное масло и хорошенечко его разогреть.
  • Брать по одной столовой ложке фарша и мокрыми руками сформировать котлетки.
2 в 1! Нежнейшие Вкусные Котлеты из Фарша в Замечательной Сметанной Подливе
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  • Обжаривать их с обеих сторон до получения золотистой корочки.

Пока котлеты обжариваются нужно приготовить сметанный соус:

  • Сметану поместить в глубокую пиалу и добавить туда соль, перец.
  • Чеснок почистить и мелко нарезать. Доложить в сметану.
  • Оставшуюся луковицу мелко нарезать и запустить в сковороду с разогретым маслом.
  • Обжарить лук до легкого золотистого цвета.

вкусные котлеты из фарша

  • Добавить обжаренный лук к сметане и все смешать.

А теперь нужно соединить блюдо:

  • В ту же сковороду, на которой обжаривался лук, отправить соус.
  • Разровнять его лопаточкой и аккуратно разместить сверху котлеты.
  • Закрыть сковороду крышкой и поставить на огонь еще на десять минут, для того, чтобы котлеты пропарились и стали еще нежнее.

вкусные котлеты из фарша

Через десять минут наши вкусные котлеты из фарша в сметанной подливе будут готовы.

Переложите их в глубокую тарелочку, залейте подливой и подайте к столу с каким-нибудь гарниром.

Аромат распространился по всему дому. Скорее к столу и приступайте к еде.

Приятного аппетита!

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