2 в 1! Нежнейшие Вкусные Котлеты из Фарша в Замечательной Сметанной Подливе

Приготовьте по нашему рецепту нежнейшие вкусные котлеты из фарша в сметанной подливе. Вы сразу же получите так называемое блюдо 2 в 1: и котлетки и подлива сразу же. Остается только приготовить гарнир.
Вкусные котлеты из фарша: нужно
- половина килограмма свиного фарша
- яйцо
- соль – по вкусу
- две головки репчатого лука
- молотый черный перец – по вкусу
- стакан сметаны
- пару зубчиков чеснока
- растительное масло – для жарки
Как приготовить вкусные котлеты в сметанной подливе
Для начала нужно подготовить котлеты:
- Свиной фарш поместить в глубокую миску.
- Посолить и поперчить, вбить яйцо. Все размешать.
- Луковицы почистить и одну из них пропустить через мясорубку к свиному фаршу.
- Все тщательно размешать руками.
- После этого нужно хорошо отбить полученную массу.
- В сковороду влить растительное масло и хорошенечко его разогреть.
- Брать по одной столовой ложке фарша и мокрыми руками сформировать котлетки.
- Обжаривать их с обеих сторон до получения золотистой корочки.
Пока котлеты обжариваются нужно приготовить сметанный соус:
- Сметану поместить в глубокую пиалу и добавить туда соль, перец.
- Чеснок почистить и мелко нарезать. Доложить в сметану.
- Оставшуюся луковицу мелко нарезать и запустить в сковороду с разогретым маслом.
- Обжарить лук до легкого золотистого цвета.
- Добавить обжаренный лук к сметане и все смешать.
А теперь нужно соединить блюдо:
- В ту же сковороду, на которой обжаривался лук, отправить соус.
- Разровнять его лопаточкой и аккуратно разместить сверху котлеты.
- Закрыть сковороду крышкой и поставить на огонь еще на десять минут, для того, чтобы котлеты пропарились и стали еще нежнее.
Через десять минут наши вкусные котлеты из фарша в сметанной подливе будут готовы.
Переложите их в глубокую тарелочку, залейте подливой и подайте к столу с каким-нибудь гарниром.
Аромат распространился по всему дому. Скорее к столу и приступайте к еде.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии