Я готова печь его каждый день. Бесподобный сметанный пирог – десерт

Один из самых простых и вкусных рецептов сметанного пирога с вишней или любой другой ягодой. Такой пирог точно вам понравится, и вы будете его часто готовить.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- желтки, 4 шт;
- масло сливочное, 130 г;
- сахар, 100 г;
- мука, около 400 г;
- разрыхлитель 1.5 ч.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- белки, 4 шт;
- сахар, 130 г;
- сметана жирная 400 г;
- ванилин;
- крахмал, 3 ст.л;
- вишня, 100 г.
Процесс приготовления
Желтки смешиваем с сахаром и растираем до однородности венчиком.
Добавляем размягченное сливочное масло и перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто.
Делим на большую и меньшую части, укладываем в пакеты и отправляем в морозильную камеру на 30 минут.
Белки взбиваем миксером до пышного состояния и частями вводим сахар. Взбиваем до густой и стойкой массы.
Смешиваем с ванилином и сметаной, крахмалом любым, какой у вас есть.
Перемешиваем просто венчиком.
Вишню размораживаем и смешиваем с крахмалом (1 ч.л). Если у вас свежая, также смешиваем с крахмалом.
Берем форму 32 на 20 см, застилаем пергаментом и выкладываем большую часть теста, разравниваем и формируем бортики.
Сверху выливаем белковую массу, раскладываем ягоды и натираем на крупной терке оставшееся тесто.
Запекаем в разогретой доя 180 градусов духовке от 40 до 45 минут.
Остывший пирог можно посыпать сахарной пудрой и подавать к столу.
Пирог можно делать и без ягод или используйте кусочки фруктов, измельченные орехи.
Свежие комментарии