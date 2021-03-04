Я готова печь его каждый день. Бесподобный сметанный пирог – десерт

Один из самых простых и вкусных рецептов сметанного пирога с вишней или любой другой ягодой. Такой пирог точно вам понравится, и вы будете его часто готовить.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

желтки, 4 шт;

масло сливочное, 130 г;

сахар, 100 г;

мука, около 400 г;

разрыхлитель 1.5 ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

белки, 4 шт;

сахар, 130 г;

сметана жирная 400 г;

ванилин;

крахмал, 3 ст.л;

вишня, 100 г.

Процесс приготовления

Желтки смешиваем с сахаром и растираем до однородности венчиком.

Добавляем размягченное сливочное масло и перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто.

Делим на большую и меньшую части, укладываем в пакеты и отправляем в морозильную камеру на 30 минут.

Белки взбиваем миксером до пышного состояния и частями вводим сахар. Взбиваем до густой и стойкой массы.

Смешиваем с ванилином и сметаной, крахмалом любым, какой у вас есть.

Перемешиваем просто венчиком.

Вишню размораживаем и смешиваем с крахмалом (1 ч.л). Если у вас свежая, также смешиваем с крахмалом.

Берем форму 32 на 20 см, застилаем пергаментом и выкладываем большую часть теста, разравниваем и формируем бортики.

Сверху выливаем белковую массу, раскладываем ягоды и натираем на крупной терке оставшееся тесто.

Запекаем в разогретой доя 180 градусов духовке от 40 до 45 минут.

Остывший пирог можно посыпать сахарной пудрой и подавать к столу.