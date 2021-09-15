Яблочный пирог без сахара муки и масла. Можно кушать на ночь, не поправитесь

Яблочный пирог без сахара муки и масла вам очень понравится и наполнит своим невероятным ароматом ваш дом.
Яблочный пирог без сахара муки и масла: ингредиенты
- Яблоки – 400 г. (четыреста грамм)
- Творог – 100 г. (сто грамм)
- Кефир, сметана или йогурт – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Мёд – 40 г. (сорок грамм) по вкусу
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Овсяные хлопья – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Корица – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Пошаговое приготовление:
- С мёдом и кефиром соедините творог, всыпьте корицу и погружным блендером до однородности перебейте массу.
- Добавьте яйца и взбейте.
- Предварительно блендером измельчите овсяные хлопья и вместе с разрыхлителем всыпьте в массу.
- От кожуры очистите яблоки и режьте кубиками.
- Пергаментом застелите форму и вылейте тесто, разравняйте и сверху выложите яблочные кусочки.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте около 40 минут.
- Пирог остудите в форме, выньте, по желанию присыпьте сахарной пудрой и подайте к столу.
Яблочный пирог без сахара муки и масла — лёгкий и полезный
Приятного аппетита!
Свежие комментарии