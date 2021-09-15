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Яблочный пирог без сахара муки и масла. Можно кушать на ночь, не поправитесь

Яблочный пирог без сахара муки и масла вам очень понравится и наполнит своим невероятным ароматом ваш дом.

Яблочный пирог без сахара муки и масла: ингредиенты

Яблочный пирог без сахара муки и масла

  1. Яблоки – 400 г. (четыреста грамм)
  2. Творог – 100 г. (сто грамм)
  3. Кефир, сметана или йогурт – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  4. Мёд – 40 г. (сорок грамм) по вкусу
  5. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  6. Овсяные хлопья – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  7. Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  8. Корица – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Пошаговое приготовление:

Яблочный пирог без сахара муки и масла. Можно кушать на ночь, не поправитесь 5

  • С мёдом и кефиром соедините творог, всыпьте корицу и погружным блендером до однородности перебейте массу.
  • Добавьте яйца и взбейте.
  • Предварительно блендером измельчите овсяные хлопья и вместе с разрыхлителем всыпьте в массу.
  • От кожуры очистите яблоки и режьте кубиками.
  • Пергаментом застелите форму и вылейте тесто, разравняйте и сверху выложите яблочные кусочки.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте около 40 минут.
  • Пирог остудите в форме, выньте, по желанию присыпьте сахарной пудрой и подайте к столу.

Яблочный пирог без сахара муки и масла — лёгкий и полезный

Яблочный пирог без сахара муки и масла. Можно кушать на ночь, не поправитесь 6

Приятного аппетита!

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