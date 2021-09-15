Яблочный пирог без сахара муки и масла. Можно кушать на ночь, не поправитесь

Яблочный пирог без сахара муки и масла вам очень понравится и наполнит своим невероятным ароматом ваш дом.

Яблочный пирог без сахара муки и масла: ингредиенты

Яблоки – 400 г. (четыреста грамм) Творог – 100 г. (сто грамм) Кефир, сметана или йогурт – 50 мл. (пятьдесят миллилитров) Мёд – 40 г. (сорок грамм) по вкусу Яйца – 3 шт. (три штуки) Овсяные хлопья – 150 г. (сто пятьдесят грамм) Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка) Корица – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Пошаговое приготовление:

С мёдом и кефиром соедините творог, всыпьте корицу и погружным блендером до однородности перебейте массу.

Добавьте яйца и взбейте.

Предварительно блендером измельчите овсяные хлопья и вместе с разрыхлителем всыпьте в массу.

От кожуры очистите яблоки и режьте кубиками.

Пергаментом застелите форму и вылейте тесто, разравняйте и сверху выложите яблочные кусочки.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте около 40 минут.

Пирог остудите в форме, выньте, по желанию присыпьте сахарной пудрой и подайте к столу.

Яблочный пирог без сахара муки и масла — лёгкий и полезный

Приятного аппетита!