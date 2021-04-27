Мясо в духовке по-грузински. Мягкое и сочное мясо с нотками медового аромата

Мясо в духовке по-грузински можно смело подавать с любым гарниром либо салатом и радовать родных вкусной и сытной едой.
Мясо в духовке по-грузински: ингредиенты
- Мясо (свинина или говядина) — 1 кг. (один килограмм)
- Мёд — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сметана — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Специи — хмели-унело, розмарин, кинза, базилик, чёрный перец, укроп, петрушка, соль
- Лимон — половина
Рецепт приготовления:
- Мясо порубите на средние куски, из лимона выдавите сок, зелень мелко нарежьте.
- Подготовленные ингредиенты смешайте, добавьте специи и мёд, посолите и отправьте в холодильник на 2-3 часа.
- Смешайте замаринованное мясо со сметаной, выложите в форму для выпекания или на противень.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45-60 минут.
Мясо в духовке по-грузински наполнит дом невероятным ароматом.
Готовьте на здоровье!
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