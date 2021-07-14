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Слоеные тарталетки с творогом и ягодами. Ароматное лакомство с сезонными ягодами

Слоеные тарталетки с творогом и ягодами не только нежные и вкусные, но и полезные.

Слоеные тарталетки с творогом и ягодами: ингредиенты

Слоеные тарталетки с творогом и ягодами

  1. Творог средней жирности – 200 г. (двести грамм)
  2. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  3. Слоёное тесто – 500 г. (пятьсот грамм)
  4. Ягоды (замороженные или свежие)
  5. Ванильный сахар – пакетик
  6. Сахар – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)

Способ приготовления:

  • Замороженное тесто разложите на присыпанном мукой столе и слегка раскатайте.
  • Вырежьте заготовки тарталеток стаканом или чашкой.
  • Бумагой для выпечки застелите противень и заготовки уложите на расстоянии 2 см друг от друга.
  • Взбейте творог с 3 столовыми ложками сахара, добавьте ванильный сахар.
  • Выемкой меньшего диаметра надавите на кружочки (аккуратно, чтобы только сделать очертание меньшего круга) .
  • Выложите ягоды и взбитый творог, не выходя за пределы внутреннего круга.
  • Яйцо взбейте, добавьте 1 столовую ложку воды, взбейте и края изделий смажьте и посыпьте оставшимся сахаром.
  • Выпекайте 15-20 минут до зарумянивания в разогретой до 180 градусов духовке.

Слоеные тарталетки с творогом и ягодами — невероятно нежные и вкусные.

Слоеные тарталетки с творогом и ягодами. Ароматное лакомство с сезонными ягодами 4

Пеките на здоровье!

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