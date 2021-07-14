Слоеные тарталетки с творогом и ягодами. Ароматное лакомство с сезонными ягодами

Слоеные тарталетки с творогом и ягодами не только нежные и вкусные, но и полезные.
Слоеные тарталетки с творогом и ягодами: ингредиенты
- Творог средней жирности – 200 г. (двести грамм)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Слоёное тесто – 500 г. (пятьсот грамм)
- Ягоды (замороженные или свежие)
- Ванильный сахар – пакетик
- Сахар – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
Способ приготовления:
- Замороженное тесто разложите на присыпанном мукой столе и слегка раскатайте.
- Вырежьте заготовки тарталеток стаканом или чашкой.
- Бумагой для выпечки застелите противень и заготовки уложите на расстоянии 2 см друг от друга.
- Взбейте творог с 3 столовыми ложками сахара, добавьте ванильный сахар.
- Выемкой меньшего диаметра надавите на кружочки (аккуратно, чтобы только сделать очертание меньшего круга) .
- Выложите ягоды и взбитый творог, не выходя за пределы внутреннего круга.
- Яйцо взбейте, добавьте 1 столовую ложку воды, взбейте и края изделий смажьте и посыпьте оставшимся сахаром.
- Выпекайте 15-20 минут до зарумянивания в разогретой до 180 градусов духовке.
Слоеные тарталетки с творогом и ягодами — невероятно нежные и вкусные.
Пеките на здоровье!
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