Слоеные тарталетки с творогом и ягодами. Ароматное лакомство с сезонными ягодами

Слоеные тарталетки с творогом и ягодами не только нежные и вкусные, но и полезные.

Слоеные тарталетки с творогом и ягодами: ингредиенты

Творог средней жирности – 200 г. (двести грамм) Яйцо – 1 шт. (одна штука) Слоёное тесто – 500 г. (пятьсот грамм) Ягоды (замороженные или свежие) Ванильный сахар – пакетик Сахар – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)

Способ приготовления:

Замороженное тесто разложите на присыпанном мукой столе и слегка раскатайте.

Вырежьте заготовки тарталеток стаканом или чашкой.

Бумагой для выпечки застелите противень и заготовки уложите на расстоянии 2 см друг от друга.

Взбейте творог с 3 столовыми ложками сахара, добавьте ванильный сахар.

Выемкой меньшего диаметра надавите на кружочки (аккуратно, чтобы только сделать очертание меньшего круга) .

Выложите ягоды и взбитый творог, не выходя за пределы внутреннего круга.

Яйцо взбейте, добавьте 1 столовую ложку воды, взбейте и края изделий смажьте и посыпьте оставшимся сахаром.

Выпекайте 15-20 минут до зарумянивания в разогретой до 180 градусов духовке.

Слоеные тарталетки с творогом и ягодами — невероятно нежные и вкусные.

Пеките на здоровье!