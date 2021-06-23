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Огурцы Молоденовские без уксуса. Хрустящие, вкусные огурчики на зиму

Огурцы Молоденовские без уксуса Вам очень понравятся своей простотой приготовления и хорошим вкусом.

Огурцы Молоденовские без уксуса: ингредиенты

Огурцы Молоденовские без уксуса

Маринад на литр воды:

  1. Соль — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
  2. Лимонная кислота — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  3. Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки0

Специи на одну трёхлитровую банку.

  1. Перец горошком- 1 ч. л (одна чайная ложка)
  2. Семена кориандра и горчицы — по 1 ч. л (одна чайная ложка)
  3. Чеснок — 2-3 з. (два-три зубчика
  4. Листья хрена
  5. Острый перец на вкус
  6. Листья вишни — 2-3 шт. (две-три штуки)
  7. Трава тархун — две веточки
  8. Укроп — один зонтик

Способ приготовления:

  • Обычно в одни трёхлитровую банку помещается от 1,5 до 2 кг. огурцов, количество воды измеряйте проверенным способом.

Огурцы Молоденовские без уксуса — вкусные и хрустящие.

Огурцы Молоденовские без уксуса. Хрустящие, вкусные огурчики на зиму 2

Готовьте на здоровье!

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