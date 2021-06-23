Огурцы Молоденовские без уксуса. Хрустящие, вкусные огурчики на зиму

Огурцы Молоденовские без уксуса Вам очень понравятся своей простотой приготовления и хорошим вкусом.
Огурцы Молоденовские без уксуса: ингредиенты
Маринад на литр воды:
- Соль — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
- Лимонная кислота — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки0
Специи на одну трёхлитровую банку.
- Перец горошком- 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Семена кориандра и горчицы — по 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Чеснок — 2-3 з. (два-три зубчика
- Листья хрена
- Острый перец на вкус
- Листья вишни — 2-3 шт. (две-три штуки)
- Трава тархун — две веточки
- Укроп — один зонтик
Способ приготовления:
- Обычно в одни трёхлитровую банку помещается от 1,5 до 2 кг. огурцов, количество воды измеряйте проверенным способом.
Огурцы Молоденовские без уксуса — вкусные и хрустящие.
Готовьте на здоровье!
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