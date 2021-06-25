Вкуснее котлет я не пробовала. Так готовила бабуля, а теперь и я

Котлеты из говядины и свинины получаются сочными и нежным, совершенно не жирными. Обжариваем на сковороде, но блюдо не будет жирным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина и говядина в равных количествах;

батон, на 1 кг мяса по кусочку;

лук, 1 – 2 шт;

соль, перец, специи;

мука или сухари.

Процесс приготовления

Фарш покручиваем два раза – так котлеты получаются более нежными.

Лук мелко режем и обжариваем, остужаем и смешиваем с фаршем.

Заправляем фарш солью, перцем, специями.

Отправляем фарш в холодильник на ночь, чтобы мясо хорошо промариновалось.

Замачиваем батон, отжимаем и добавляем в фарш.

Совет: батон можно перебить блендером, чтобы масса стала более нежной.

Формируем котлеты и обваливаем в муке, яйцах и сухарях.

Обжариваем с двух сторон до румяности, можно немного протушить под крышкой.

Котлеты получаются ароматными и вкусными, очень сочными. Если любите острые, можно добавить чеснок.

Подают котлетки к картофельному пюре и салатам из свежих овощей.