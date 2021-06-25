Вкуснее котлет я не пробовала. Так готовила бабуля, а теперь и я

Котлеты из говядины и свинины получаются сочными и нежным, совершенно не жирными. Обжариваем на сковороде, но блюдо не будет жирным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина и говядина в равных количествах;
- батон, на 1 кг мяса по кусочку;
- лук, 1 – 2 шт;
- соль, перец, специи;
- мука или сухари.
Процесс приготовления
Фарш покручиваем два раза – так котлеты получаются более нежными.
Лук мелко режем и обжариваем, остужаем и смешиваем с фаршем.
Заправляем фарш солью, перцем, специями.
Отправляем фарш в холодильник на ночь, чтобы мясо хорошо промариновалось.
Замачиваем батон, отжимаем и добавляем в фарш.
Совет: батон можно перебить блендером, чтобы масса стала более нежной.
Формируем котлеты и обваливаем в муке, яйцах и сухарях.
Обжариваем с двух сторон до румяности, можно немного протушить под крышкой.
Котлеты получаются ароматными и вкусными, очень сочными. Если любите острые, можно добавить чеснок.
Подают котлетки к картофельному пюре и салатам из свежих овощей.
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