Просто заливаю курицу и добавляю макароны. Готовлю на ужин или на обед без возни и заморочек

Вкусное, а главное быстро готовящееся блюдо из обычного набора продуктов. За счет сливок, у вас получится очень сливочное, ароматное блюдо с мясом и грибами – это одно из самых удачных сочетаний ингредиентов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное филе, 2 шт;

грибы, 200 г;

лук, 1 шт;

сливки 10 %, 300 мл;

макароны, 300 г;

соль, перец, зелень, масло растительное.

Процесс приготовления

Филе режем небольшими кусочками и обжариваем на растительном масле до румяности.

Отдельно обжариваем лук, порезанный мелко, добавляем грибы, резанные кусочками.

Когда лук с грибами хорошо обжарятся, вливаем сливки, солим и перчим и тушим 5 минут.

Вливаем сливки и добавляем куриное мясо, перемешиваем и тушим 5 минут.

Добавляем отваренные макароны, перемешиваем, пробуем на соль, если необходимо – досаливаем и тушим еще 5 минут.

Перед подачей посыпаем рубленой зеленью.