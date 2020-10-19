Скатерть-Самобранка

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Просто заливаю курицу и добавляю макароны. Готовлю на ужин или на обед без возни и заморочек

Вкусное, а главное быстро готовящееся блюдо из обычного набора продуктов. За счет сливок, у вас получится очень сливочное, ароматное блюдо с мясом и грибами – это одно из самых удачных сочетаний ингредиентов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриное филе, 2 шт;
  • грибы, 200 г;
  • лук, 1 шт;
  • сливки 10 %, 300 мл;
  • макароны, 300 г;
  • соль, перец, зелень, масло растительное.

Процесс приготовления

Филе режем небольшими кусочками и обжариваем на растительном масле до румяности.

Отдельно обжариваем лук, порезанный мелко, добавляем грибы, резанные кусочками.

Когда лук с грибами хорошо обжарятся, вливаем сливки, солим и перчим и тушим 5 минут.

Вливаем  сливки и добавляем куриное мясо, перемешиваем и тушим 5 минут.

Добавляем отваренные макароны, перемешиваем, пробуем на соль, если необходимо – досаливаем и тушим еще 5 минут.

Перед подачей посыпаем рубленой зеленью.

Просто заливаю курицу и добавляю макароны. Готовлю на ужин или на обед без возни и заморочек

Я брала макароны, а вы можете отварить спагетти или рожки или любые другие изделия. Грибы можно брать и шампиньоны, и лесные грибочки, можно обжарить и маринованные. По вкусу добавляйте чеснок и сладкую паприку.

Просто заливаю курицу и добавляю макароны. Готовлю на ужин или на обед без возни и заморочек

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