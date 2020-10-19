Просто заливаю курицу и добавляю макароны. Готовлю на ужин или на обед без возни и заморочек

Вкусное, а главное быстро готовящееся блюдо из обычного набора продуктов. За счет сливок, у вас получится очень сливочное, ароматное блюдо с мясом и грибами – это одно из самых удачных сочетаний ингредиентов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, 2 шт;
- грибы, 200 г;
- лук, 1 шт;
- сливки 10 %, 300 мл;
- макароны, 300 г;
- соль, перец, зелень, масло растительное.
Процесс приготовления
Филе режем небольшими кусочками и обжариваем на растительном масле до румяности.
Отдельно обжариваем лук, порезанный мелко, добавляем грибы, резанные кусочками.
Когда лук с грибами хорошо обжарятся, вливаем сливки, солим и перчим и тушим 5 минут.
Вливаем сливки и добавляем куриное мясо, перемешиваем и тушим 5 минут.
Добавляем отваренные макароны, перемешиваем, пробуем на соль, если необходимо – досаливаем и тушим еще 5 минут.
Перед подачей посыпаем рубленой зеленью.
Я брала макароны, а вы можете отварить спагетти или рожки или любые другие изделия. Грибы можно брать и шампиньоны, и лесные грибочки, можно обжарить и маринованные. По вкусу добавляйте чеснок и сладкую паприку.
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