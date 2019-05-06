Банановое желе, которое по вкусу затмит даже «Птичье молоко»

Сегодня мы решили поделиться быстрым рецептом для сладкоежек. На этот раз, мы расскажем о том, как быстро и легко приготовить очень вкусное и нежное банановое желе. Этот сметанный десерт затмит даже «Птичье молоко».

Ингредиенты:

Банан – 2-3 шт.

Сметана – 500 мл.

Сахар – 100 гр.

Шоколад – 50 гр.

Желатин – 2 ст.л

Вода – 0.5 стакана

Способ приготовления:

При помощи блендера или миксера взбиваем сметану с сахаром, пока сахар полностью не растворится. (Обратите внимание, что сметана должна быть комнатной температуры).

Разводим желатин в горячей воде, постоянно помешивая до растворения.

Очищаем банан от кожуры, нарезаем кубиками и распределяем по креманкам.

Тонкой струйкой, постепенно вливаем желатин в сметанную массу, не забывая при этом, помешивать ложкой.

В результате у нас должен получиться «жидкий крем». Разливаем его в креманки и отправляем в холодильник до полного застывания. В завершении украшаем наш десерт, тёртым шоколадом.

Вы также можете поэкспериментировать со вкусами и добавить в сметанный крем, на ваш вкус, ваниль или молотую корицу.

Приятного аппетита!

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