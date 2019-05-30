Скатерть-Самобранка

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Просто пальчики оближешь. Всегда готовлю курицу по этому рецепту


Просто пальчики оближешь. Всегда готовлю курицу по этому рецепту

Ингредиенты:

Курица

Сливочное масло

Соевый соус

Чеснок

Растительное масло

Специи

Соль

Приготовление:

Курицу промойте, натрите солью и перцем.

Чеснок измельчите.Можно пропустить через пресс.

Смешайте соевый соус, сливочное масло, чеснок, специи. Можно добавить 1 ст.л. горчицы.

Размешайте.

Натрите курицу и оставьте в холодильнике на час.

Запекайте курицу в духовке при 190 градусах в течение часа.

Приятного аппетита!!!

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