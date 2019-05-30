Просто пальчики оближешь. Всегда готовлю курицу по этому рецепту

Ингредиенты:
Курица
Сливочное масло
Соевый соус
Чеснок
Растительное масло
Специи
Соль
Приготовление:
Курицу промойте, натрите солью и перцем.
Чеснок измельчите.Можно пропустить через пресс.
Смешайте соевый соус, сливочное масло, чеснок, специи. Можно добавить 1 ст.л. горчицы.
Размешайте.
Натрите курицу и оставьте в холодильнике на час.
Запекайте курицу в духовке при 190 градусах в течение часа.
Приятного аппетита!!!
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