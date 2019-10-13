Скатерть-Самобранка

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Аппетитно, сочно, вкусно, просто ммм… Рецепт просто неотразимый


Аппетитно, сочно, вкусно, просто ммм… Рецепт просто неотразимый
Можно еще добавить морковь и другие специи по вашему вкусу. Курочка получается сочной и мягкой.

Ингредиенты:

картофель 1 кг

куриные голени 1 кг

луковица

чернослив 200 г

французская горчица

соевый соус

растительное масло

соль

специи

Приготовление:

Смешайте соевый соус, горчицу и растительное масло, добавьте соль и специи. Намажьте этим маринадом куриные голени.

Картофель порежьте на дольки и отправьте в форму для запекания, добавьте растительное масло, соль и специи.

Сверху отправьте куриные голени.

Разместите чернослив и луковицу, нарезанную на полукольца.

Запекайте до полной готовности.

Приятного аппетита!!!

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