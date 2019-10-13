Аппетитно, сочно, вкусно, просто ммм… Рецепт просто неотразимый

Ингредиенты:
картофель 1 кг
куриные голени 1 кг
луковица
чернослив 200 г
французская горчица
соевый соус
растительное масло
соль
специи
Приготовление:
Смешайте соевый соус, горчицу и растительное масло, добавьте соль и специи. Намажьте этим маринадом куриные голени.
Картофель порежьте на дольки и отправьте в форму для запекания, добавьте растительное масло, соль и специи.
Сверху отправьте куриные голени.
Разместите чернослив и луковицу, нарезанную на полукольца.
Запекайте до полной готовности.
Приятного аппетита!!!
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