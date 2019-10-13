Аппетитно, сочно, вкусно, просто ммм… Рецепт просто неотразимый





Можно еще добавить морковь и другие специи по вашему вкусу. Курочка получается сочной и мягкой.

Ингредиенты: картофель 1 кг куриные голени 1 кг луковица чернослив 200 г французская горчица соевый соус растительное масло соль специи Приготовление: Смешайте соевый соус, горчицу и растительное масло, добавьте соль и специи. Намажьте этим маринадом куриные голени. Картофель порежьте на дольки и отправьте в форму для запекания, добавьте растительное масло, соль и специи. Сверху отправьте куриные голени. Разместите чернослив и луковицу, нарезанную на полукольца. Запекайте до полной готовности. Приятного аппетита!!!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!