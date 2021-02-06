Скатерть-Самобранка

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Больше накипь не плавает по чайнику. Подружки подсказали способ как от нее избавиться за 10 минут без железной губки

Вода из-под крана оставляет желать лучшего и чайник постоянно покрыт накипью, которая хлопьями отслаивается и потом плавает внутри. Хорошо, если у вас есть фильтры, а во  у меня их нет, поэтому периодически приходится заниматься чисткой чайника.

Недавно пришли в гости подруги и узнав о моей проблеме, поделились своими способами очистки.

Как убрать накипь

Берем уксус любой, в чайник наливаем воду и вливаем уксус, половины стакана будет достаточно. Оставляем на 20 минут.

Сливаем воду и видим, что чайник почти чистый – то, что осталось, очень легко снимается простой губкой.

Больше накипь не плавает по чайнику. Подружки подсказали способ как от нее избавиться за 10 минут без железной губки

Такой же эффект у вас получится, если вы высыпите пакетик лимонной кислоты и зальете воду, также оставите на время.

Уксус и лимонная кислота прекрасно справляются с такими загрязнениями.

Но если вы хотите очистить современный чайник, который ставится на подставку, следует помнить, что он сам  должен быть холодным и заливаем только холодную воду. Если вы будете разбавлять уксус и лимонную кислоту горячей водой или вообще станете кипятить эти средства, чайник быстро приходит в негодность из-за агрессивных реакций горячей воды и уксуса и кислоты, которые портят пластик, из которого делают чайники.

Как показывает практика, они начинают течь.

Поэтому используем только холодную воду.  Уксус и лимонную кислоту можно заменить соком целого лимона.

Больше накипь не плавает по чайнику. Подружки подсказали способ как от нее избавиться за 10 минут без железной губки

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