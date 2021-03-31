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Краффин с творогом. Оригинальная сладкая выпечка, которая понравится вашим детям

Краффин с творогом — отличный вариант для выпечки и на Пасху! Порадуйте своих родных и близких чем — то новеньким и очень вкусненьким! Краффины получаются нежными, воздушными. Это такой же кулич, просто с необычной формой.

Краффин с творогом

Краффин с творогом: ингредиенты

  1. 330 (триста тридцать) гр — муки
  2. 40 (сорок) мл — молока
  3. 2 (две) ч. ложки — дрожжей
  4. 135 (сто тридцать пять) гр — сахара
  5. 200 (двести) гр — творога
  6. 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла
  7. 1 (одна) шт — яиц
  8. 2 (две) шт — яичного желтка
  9. 100 (сто) гр — вяленой клюквы
  10. 50 (пятьдесят) гр — миндальных лепестков
  11. 1 (одна) ч. ложка — ванилина
  12. оливковое масло по вкусу
  13. сахарная пудра по вкусу
  14. половина ч. ложки — соли

Рецепт приготовления:

  • Приготовим опару. Для этого добавьте в теплое молоко дрожжи и 5 г сахара, затем просейте 30 г муки и перемешайте до однородного состояния. Накройте пищевой и поставьте опару на сорок минут в теплое место. Тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза
  • Отдельно перетрите творог, добавьте к нему опару, яйцо, желтки, сахар, ванилин и соль, взбейте до однородности. Добавляя потихоньку оставшуюся муку, замесите липкое и густое тесто. Смажьте стенки глубокой посуды оливковым маслом и положите туда тесто. Накройте посуду полотенцем, предварительно смоченным в горячей воде, и поставьте в теплое место на полтора часа
  • Подошедшее тесто разделите на три части: две побольше и одну маленькую. Округлите, выровняйте, накройте пленкой и оставьте на 10 минут каждую часть
  • Выложите на нее один кусочек теста и раскатайте его в тонкий прямоугольный пласт. Смажьте его маслом, посыпьте изюмом и миндальными лепестками. Скрутите тесто в плотный рулет, накройте пленкой и проделайте то же самое с остальными частями теста. Переложите рулет на рабочую поверхность, разрежьте вдоль, оставив несколько сантиметров не разрезанными.
    Спирально закручивайте одну половину к основанию, а затем вторую, укладывая ее поверх первой. Сделайте так же с остальными рулетами. Переместите кулич в форму и оставьте в теплом месте еще на час. Затем выпекайте при 190 °С 10 минут, а после этого уменьшите температуру до 180 °С и выпекайте еще около получаса. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Количество ингредиентов указано для трех краффинов. Краффин с творогом — по истине изумительный!
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