Краффин с творогом. Оригинальная сладкая выпечка, которая понравится вашим детям

Краффин с творогом — отличный вариант для выпечки и на Пасху! Порадуйте своих родных и близких чем — то новеньким и очень вкусненьким! Краффины получаются нежными, воздушными. Это такой же кулич, просто с необычной формой.

Краффин с творогом: ингредиенты

330 (триста тридцать) гр — муки 40 (сорок) мл — молока 2 (две) ч. ложки — дрожжей 135 (сто тридцать пять) гр — сахара 200 (двести) гр — творога 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла 1 (одна) шт — яиц 2 (две) шт — яичного желтка 100 (сто) гр — вяленой клюквы 50 (пятьдесят) гр — миндальных лепестков 1 (одна) ч. ложка — ванилина оливковое масло по вкусу сахарная пудра по вкусу половина ч. ложки — соли

Рецепт приготовления: