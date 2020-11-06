Печень в кляре — удивительно вкусно и нежно. Обязательно нужно попробовать!

Есть большое количество различных рецептов приготовления печени, но сейчас мы хотим предложить Вам приготовить печень в кляре.
Печень в кляре
Получается очень вкусная и сочная, благодаря кляру. Печень, приготовленная по данному рецепту, выгодно выделяется по вкусу от обычной.
Чтобы приготовить печень в кляре, необходимо:
Для самой печени:
- килограмм говяжьей печени (вообще-то можно брать любую, даже куриную)
- соль, перец, кориандр и итальянские травы (или любые другие, какие Вам нравятся) – по вкусу
- два зубчика чеснока
Для кляра:
- три среднего размера яйца
- три столовые ложки сметаны
- чуть меньше ста граммов муки
- две столовые ложки кипятка
- масло – для жарки
Как можно приготовить печень в кляре рассмотрим ниже
Сначала нужно обработать и замариновать печень:
- Взять говяжью печень, так как из нее вкуснее всего получается данное блюдо, но можно использовать и любую другую. Очистить от пленок и жилок. Нарезать толстыми брусочками.
- Обработанную и порезанную печень поместить в полиэтиленовый пакет, чтобы брызги от печени не забрызгали все вокруг. Затем отбить специальным молоточком (бучардой).
- Отбитую печень нужно хорошо помыть под проточной водой, чтобы вся лишняя кровь ушла.
- Печень поместить в глубокую миску, сверху через пресс пропустить чеснок, добавить кориандр для придания необычных вкусовых оттенков. Посолить, добавить смесь перцев и итальянские травы. Все хорошенько перемешать.
Пока печень маринуется необходимо подготовить кляр:
- Разбить яйца в глубокую миску, добавить сметану и соль.
- Три столовые ложки муки всыпать к яйцам и взбить венчиком. Затем добавить оставшуюся муку и снова перемешать.
- В полученный состав влить крутой кипяток и снова перемешать венчиком.
Приготовление самого блюда:
- Кусочки печени погружаем в подготовленное жидкое тесто.
- В сковороду влить растительное масло, равномерно распределить его по поверхности и раскалить.
- При помощи кулинарных щипчиков достаем кусочки из теста и отправляем их на сковороду. Жарить нужно на максимальном огне буквально пару минут, пока печень спохватится корочкой. Затем нужно перевернуть кусочки, закрыть сковороду крышкой, снизить уровень огня и жарить еще минут пять.
- Под конец, еще раз перевернуть кусочки, чтобы получилась румяная корочка, и выключить огонь.
- Выложить готовую печень в большую плоскую тарелку. Можно посыпать зеленью и подать к столу.
Печень, приготовленная таким способом, получается ароматная, сочная, нежная и очень мягкая.
Обязательно ее попробуйте! Вы будете в восторге!
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