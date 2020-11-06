Печень в кляре — удивительно вкусно и нежно. Обязательно нужно попробовать!

Есть большое количество различных рецептов приготовления печени, но сейчас мы хотим предложить Вам приготовить печень в кляре.

Печень в кляре

Получается очень вкусная и сочная, благодаря кляру. Печень, приготовленная по данному рецепту, выгодно выделяется по вкусу от обычной.

Чтобы приготовить печень в кляре, необходимо:

Для самой печени:

килограмм говяжьей печени (вообще-то можно брать любую, даже куриную)

соль, перец, кориандр и итальянские травы (или любые другие, какие Вам нравятся) – по вкусу

два зубчика чеснока

Для кляра:

три среднего размера яйца

три столовые ложки сметаны

чуть меньше ста граммов муки

две столовые ложки кипятка

масло – для жарки

Как можно приготовить печень в кляре рассмотрим ниже

Сначала нужно обработать и замариновать печень:

Взять говяжью печень, так как из нее вкуснее всего получается данное блюдо, но можно использовать и любую другую. Очистить от пленок и жилок. Нарезать толстыми брусочками.

Обработанную и порезанную печень поместить в полиэтиленовый пакет, чтобы брызги от печени не забрызгали все вокруг. Затем отбить специальным молоточком (бучардой).

Отбитую печень нужно хорошо помыть под проточной водой, чтобы вся лишняя кровь ушла.

Печень поместить в глубокую миску, сверху через пресс пропустить чеснок, добавить кориандр для придания необычных вкусовых оттенков. Посолить, добавить смесь перцев и итальянские травы. Все хорошенько перемешать.

Пока печень маринуется необходимо подготовить кляр:

Разбить яйца в глубокую миску, добавить сметану и соль.

Три столовые ложки муки всыпать к яйцам и взбить венчиком. Затем добавить оставшуюся муку и снова перемешать.

В полученный состав влить крутой кипяток и снова перемешать венчиком.

Приготовление самого блюда:

Кусочки печени погружаем в подготовленное жидкое тесто.

В сковороду влить растительное масло, равномерно распределить его по поверхности и раскалить.

При помощи кулинарных щипчиков достаем кусочки из теста и отправляем их на сковороду. Жарить нужно на максимальном огне буквально пару минут, пока печень спохватится корочкой. Затем нужно перевернуть кусочки, закрыть сковороду крышкой, снизить уровень огня и жарить еще минут пять.

Под конец, еще раз перевернуть кусочки, чтобы получилась румяная корочка, и выключить огонь.

Выложить готовую печень в большую плоскую тарелку. Можно посыпать зеленью и подать к столу.

Печень, приготовленная таким способом, получается ароматная, сочная, нежная и очень мягкая.

Обязательно ее попробуйте! Вы будете в восторге!