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Печень в кляре — удивительно вкусно и нежно. Обязательно нужно попробовать!

Есть большое количество различных рецептов приготовления печени, но сейчас мы хотим предложить Вам приготовить печень в кляре.

Печень в кляре

Получается очень вкусная и сочная, благодаря кляру. Печень, приготовленная по данному рецепту, выгодно выделяется по вкусу от обычной.

Печень в кляре — удивительно вкусно и нежно. Обязательно нужно попробовать!

Чтобы приготовить печень в кляре, необходимо:

Для самой печени:

  • килограмм говяжьей печени (вообще-то можно брать любую, даже куриную)
  • соль, перец, кориандр и итальянские травы (или любые другие, какие Вам нравятся) – по вкусу
  • два зубчика чеснока

Для кляра:

  • три среднего размера яйца
  • три столовые ложки сметаны
  • чуть меньше ста граммов муки
  • две столовые ложки кипятка
  • масло – для жарки

Как можно приготовить печень в кляре рассмотрим ниже

Сначала нужно обработать и замариновать печень:

  • Взять говяжью печень, так как из нее вкуснее всего получается данное блюдо, но можно использовать и любую другую. Очистить от пленок и жилок. Нарезать толстыми брусочками.

Печень в кляре — удивительно вкусно и нежно. Обязательно нужно попробовать!

  • Обработанную и порезанную печень поместить в полиэтиленовый пакет, чтобы брызги от печени не забрызгали все вокруг. Затем отбить специальным молоточком (бучардой).
  • Отбитую печень нужно хорошо помыть под проточной водой, чтобы вся лишняя кровь ушла.
  • Печень поместить в глубокую миску, сверху через пресс пропустить чеснок, добавить кориандр для придания необычных вкусовых оттенков.
    Посолить, добавить смесь перцев и итальянские травы. Все хорошенько перемешать.

Пока печень маринуется необходимо подготовить кляр:

  • Разбить яйца в глубокую миску, добавить сметану и соль.
  • Три столовые ложки муки всыпать к яйцам и взбить венчиком. Затем добавить оставшуюся муку и снова перемешать.

Печень в кляре — удивительно вкусно и нежно. Обязательно нужно попробовать!

  • В полученный состав влить крутой кипяток и снова перемешать венчиком.

Приготовление самого блюда:

  • Кусочки печени погружаем в подготовленное жидкое тесто.
  • В сковороду влить растительное масло, равномерно распределить его по поверхности и раскалить.
  • При помощи кулинарных щипчиков достаем кусочки из теста и отправляем их на сковороду. Жарить нужно на максимальном огне буквально пару минут, пока печень спохватится корочкой. Затем нужно перевернуть кусочки, закрыть сковороду крышкой, снизить уровень огня и жарить еще минут пять.
  • Под конец, еще раз перевернуть кусочки, чтобы получилась румяная корочка, и выключить огонь.
  • Выложить готовую печень в большую плоскую тарелку. Можно посыпать зеленью и подать к столу.

Печень, приготовленная таким способом, получается ароматная, сочная, нежная и очень мягкая.

Обязательно ее попробуйте! Вы будете в восторге!

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