Шоколадно-банановый торт без выпечки. Нежное и ароматное лакомство

Шоколадно-банановый торт без выпечки получается очень интересным и безумно вкусным.
Шоколадно-банановый торт без выпечки: ингредиенты
- Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Печенье – 1 кг. (один килограмм)
Начинка:
- Бананы – 3 шт. (три штуки)
- Молоко – 100 мл. (сто миллилитров)
- Йогурт или сметана – 400 г. (четыреста грамм)
- Молочный или чёрный шоколад – 100 г. (сто грамм)
- Сахар – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Желатин – 10 г. (десять грамм)
- Какао – 60 г. (шестьдесят грамм)
Способ приготовления:
- Измельчите печенье в крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом.
- Залейте водой желатин и на 10 минут оставьте для набухания.
- Печенье с маслом утрамбуйте в разъёмную форму и формируйте небольшие бортики. Форму отправьте в холодильник.
- С сахаром, какао и набухшим желатином смешайте молоко. Массу нагрейте на медленном огне и перемешайте. Снимите после полного растворения желатина и масса станет однородной.
- Массу смешайте со сметаной.
- Небольшими кусочками режьте бананы и выложите в форму на основу из печенья. Залейте муссом и на 3-4 часа отправьте в холодильник.
- Десерт украсьте тёртым шоколадом или моно какао, орехами.
Шоколадно-банановый торт без выпечки — очень ароматный и нежный.
Пеките на здоровье!
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