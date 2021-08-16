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Шоколадно-банановый торт без выпечки. Нежное и ароматное лакомство

Шоколадно-банановый торт без выпечки получается очень интересным и безумно вкусным.

Шоколадно-банановый торт без выпечки: ингредиенты

Шоколадно-банановый торт без выпечки

  1. Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
  2. Печенье – 1 кг. (один килограмм)

Начинка:

  1. Бананы – 3 шт. (три штуки)
  2. Молоко – 100 мл. (сто миллилитров)
  3. Йогурт или сметана – 400 г. (четыреста грамм)
  4. Молочный или чёрный шоколад – 100 г. (сто грамм)
  5. Сахар – 120 г. (сто двадцать грамм)
  6. Желатин – 10 г. (десять грамм)
  7. Какао – 60 г. (шестьдесят грамм)

Способ приготовления:

  • Измельчите печенье в крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом.
  • Залейте водой желатин и на 10 минут оставьте для набухания.
  • Печенье с маслом утрамбуйте в разъёмную форму и формируйте небольшие бортики. Форму отправьте в холодильник.
  • С сахаром, какао и набухшим желатином смешайте молоко. Массу нагрейте на медленном огне и перемешайте. Снимите после полного растворения желатина и масса станет однородной.
  • Массу смешайте со сметаной.
  • Небольшими кусочками режьте бананы и выложите в форму на основу из печенья. Залейте муссом и на 3-4 часа отправьте в холодильник.
  • Десерт украсьте тёртым шоколадом или моно какао, орехами.

Шоколадно-банановый торт без выпечки — очень ароматный и нежный.

Шоколадно-банановый торт без выпечки. Нежное и ароматное лакомство 2

Пеките на здоровье!

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