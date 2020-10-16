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Крем с лимоном: лёгкий заварной крем особенно подходит для тех, кто сидит на диете

Крем с лимоном – божественный десерт! Один из самых моих любимых рецептов! Готовить легко и быстро!

Крем с лимоном: ингредиенты

Крем с лимоном

  1. 200 (двести) гр – сахара
  2. 4 (четыре) шт — яичных желтков
  3. Лимонный сок по вкусу
  4. Лимонная цедра по вкусу
  5. 200 (двести) гр – сливочного масла

Крем с лимоном: рецепт

Крем с лимоном

  • Желтки разотрите с сахаром и цедрой
  • Должна получиться однородная масса
  • Смесь поставьте на огонь и добавьте лимонный сок и масло
  • Помешивайте массу. Она должна загустеть

Крем  с лимоном готов!

Крем с лимоном

Детям бы такой крем я не рекомендовала употреблять. Так как в составе все же сырые яйца.

Взрослым он будет по душе. Его я обычно подаю как десерт в креманках, к чаю или кофе. Он хорош как в теплом, так и в холодном виде. В крем, при подаче, можете добавить курагу или изюм. Или же любой любимый сухофрукт. Также можно добавить и кусочки печенья.

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