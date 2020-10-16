Крем с лимоном: лёгкий заварной крем особенно подходит для тех, кто сидит на диете

Крем с лимоном – божественный десерт! Один из самых моих любимых рецептов! Готовить легко и быстро!

Крем с лимоном: ингредиенты

200 (двести) гр – сахара 4 (четыре) шт — яичных желтков Лимонный сок по вкусу Лимонная цедра по вкусу 200 (двести) гр – сливочного масла

Крем с лимоном: рецепт

Желтки разотрите с сахаром и цедрой

Должна получиться однородная масса

Смесь поставьте на огонь и добавьте лимонный сок и масло

Помешивайте массу. Она должна загустеть

Крем с лимоном готов!

Детям бы такой крем я не рекомендовала употреблять. Так как в составе все же сырые яйца.

Взрослым он будет по душе. Его я обычно подаю как десерт в креманках, к чаю или кофе. Он хорош как в теплом, так и в холодном виде. В крем, при подаче, можете добавить курагу или изюм. Или же любой любимый сухофрукт. Также можно добавить и кусочки печенья.