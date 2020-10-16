Крем с лимоном: лёгкий заварной крем особенно подходит для тех, кто сидит на диете

Крем с лимоном – божественный десерт! Один из самых моих любимых рецептов! Готовить легко и быстро!
Крем с лимоном: ингредиенты
- 200 (двести) гр – сахара
- 4 (четыре) шт — яичных желтков
- Лимонный сок по вкусу
- Лимонная цедра по вкусу
- 200 (двести) гр – сливочного масла
Крем с лимоном: рецепт
- Желтки разотрите с сахаром и цедрой
- Должна получиться однородная масса
- Смесь поставьте на огонь и добавьте лимонный сок и масло
- Помешивайте массу. Она должна загустеть
Крем с лимоном готов!
Детям бы такой крем я не рекомендовала употреблять. Так как в составе все же сырые яйца.
Взрослым он будет по душе. Его я обычно подаю как десерт в креманках, к чаю или кофе. Он хорош как в теплом, так и в холодном виде. В крем, при подаче, можете добавить курагу или изюм. Или же любой любимый сухофрукт. Также можно добавить и кусочки печенья.
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