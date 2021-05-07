В последнее время стала часто покупать самую дешевую рыбу: показываю, что я из нее готовлю на ужин (вкусно и очень просто)

Рецепт подходит для любой рыбы, блюдо всегда получается очень вкусным. Я взяла минтай, а вы можете попробовать с другой рыбой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- минтай, 3 шт;
- лук, 1 шт;
- перец болгарский, 0.5 шт;
- масло растительное, 3 ст.л;
- горчица, 1 ч.л;
- чеснок, 2зубчика;
- зелень, лимонный сок, соль.
Процесс приготовления
Тушки промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Можно порезать порционными кусочками, но я беру небольшие рыбки и оставляю их не резанными.
Для соуса чеснок, зелень, сладкий перец и специи укладываем в чашу блендера и измельчаем.
Смешиваем соус с горчицей и соком лимона, маслом, еще раз перебиваем блендером.
Заливаем соусом рыбу и хорошо втираем его руками в каждый кусок.
Желательно оставить хотя бы на 30 минут, чтобы тушки мариновались.
Лук режем тонкими полукольцами, выкладываем в форму и сверху – рыбу.
Накрываем форму фольгой и запекаем при 200 градусах около 10 – 15 минут.
Убираем фольгу и еще печем около 15 минут до румяности.
Подаю блюдо с разными гарнирами. Перед подачей можно еще сбрызнуть лимонным соком и посыпать рубленой зеленью.
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