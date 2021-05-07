В последнее время стала часто покупать самую дешевую рыбу: показываю, что я из нее готовлю на ужин (вкусно и очень просто)

Рецепт подходит для любой рыбы, блюдо всегда получается очень вкусным. Я взяла минтай, а вы можете попробовать с другой рыбой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

минтай, 3 шт;

лук, 1 шт;

перец болгарский, 0.5 шт;

масло растительное, 3 ст.л;

горчица, 1 ч.л;

чеснок, 2зубчика;

зелень, лимонный сок, соль.

Процесс приготовления

Тушки промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Можно порезать порционными кусочками, но я беру небольшие рыбки и оставляю их не резанными.

Для соуса чеснок, зелень, сладкий перец и специи укладываем в чашу блендера и измельчаем.

Смешиваем соус с горчицей и соком лимона, маслом, еще раз перебиваем блендером.

Заливаем соусом рыбу и хорошо втираем его руками в каждый кусок.

Желательно оставить хотя бы на 30 минут, чтобы тушки мариновались.

Лук режем тонкими полукольцами, выкладываем в форму и сверху – рыбу.

Накрываем форму фольгой и запекаем при 200 градусах около 10 – 15 минут.

Убираем фольгу и еще печем около 15 минут до румяности.