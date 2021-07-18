Быстрый обед: вкусные домашние котлеты из мясного фарша. Как приготовить котлеты просто и вкусно

У каждый хозяйки есть свой любимый и проверенный годами рецепт котлет. Хочу поделиться своим, блюдо получается мягким и сочным, такие котлеты можно подавать в подливе и без, с разными гарнирами и салатами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 650 г;
- лук, 350 г;
- чеснок, 2 зубчика;
- молоко, 50 мл;
- масло сливочное, 25 г;
- яйцо, 1 шт;
- батон, 60 г;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Фарш вы можете купить уже готовый или сделать из ассорти мяса.
Лук часть и чеснок мелок режем и сначала немного обжариваем на растительном масле чеснок, а потом добавляем лук. Жарим его до золотистого цвета и добавляем сливочное масло.
Остужаем лук.
Смешиваем фарш с луком и чесноком.
Добавляем тертый лук к фаршу.
Батон заливаем молоком и когда хлеб станет мягким, смешиваем с фаршем.
Солим и перчим, добавляем любые специи и яйцо. Массу хорошо вымешиваем и отбиваем.
Совет: отбитый фарш насыщается кислородом, становится равномерным и хорошо держит форму котлет, можно даже яйцо и не добавлять.
Обваливаем котлеты в муке и обжариваем на растительном масле до готовности.
Котлеты всегда получаются сочными, ароматными, прожаренными, отлично сочетаются с картофельным пюре или отварным молодым картофелем.
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