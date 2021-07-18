Быстрый обед: вкусные домашние котлеты из мясного фарша. Как приготовить котлеты просто и вкусно

У каждый хозяйки есть свой любимый и проверенный годами рецепт котлет. Хочу поделиться своим, блюдо получается мягким и сочным, такие котлеты можно подавать в подливе и без, с разными гарнирами и салатами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 650 г;

лук, 350 г;

чеснок, 2 зубчика;

молоко, 50 мл;

масло сливочное, 25 г;

яйцо, 1 шт;

батон, 60 г;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Фарш вы можете купить уже готовый или сделать из ассорти мяса.

Лук часть и чеснок мелок режем и сначала немного обжариваем на растительном масле чеснок, а потом добавляем лук. Жарим его до золотистого цвета и добавляем сливочное масло.

Остужаем лук.

Смешиваем фарш с луком и чесноком.

Добавляем тертый лук к фаршу.

Батон заливаем молоком и когда хлеб станет мягким, смешиваем с фаршем.

Солим и перчим, добавляем любые специи и яйцо. Массу хорошо вымешиваем и отбиваем.

Совет: отбитый фарш насыщается кислородом, становится равномерным и хорошо держит форму котлет, можно даже яйцо и не добавлять.

Обваливаем котлеты в муке и обжариваем на растительном масле до готовности.

Котлеты всегда получаются сочными, ароматными, прожаренными, отлично сочетаются с картофельным пюре или отварным молодым картофелем.