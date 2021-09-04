Свиная рулька в духовке. Нежное мясо с хрустящей корочкой

Свиная рулька в духовке получается очень вкусной и невероятно нежной. Такое блюдо понравится всем и украсит любой праздничный стол.

Свиная рулька в духовке: ингредиенты

Рулька — 1 шт. средняя (одна штука) Мёд — 1 ч. л (одна чайная ложка) Чеснок — 5 з. (пять зубчиков0 Горчица — по желанию Соевый соус — 4 ч. л (четыре чайные ложки) Соль, перец , итальянские травы Специи по вкусу

Рецепт приготовления:

Рульку тщательно промойте и высушите.

В надрезах рульки разместите чеснок, чтобы мясо пропиталось пикантным вкусом.

Посыпьте сверху специями.

Смешайте в тарелке соевый соус, мёд и специи и тщательно натрите рульку.

На ночь уберите в холодильник.

После того, как мясо пропитается вкусом специй и маринада, выложите рульку в рукав для запекания.

Готовьте в духовке два с половиной часа при 190 градусах.

Свиная рулька в духовке — хрустящая и очень нежная

Приятного аппетита!