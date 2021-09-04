Свиная рулька в духовке. Нежное мясо с хрустящей корочкой

Свиная рулька в духовке получается очень вкусной и невероятно нежной. Такое блюдо понравится всем и украсит любой праздничный стол.
Свиная рулька в духовке: ингредиенты
- Рулька — 1 шт. средняя (одна штука)
- Мёд — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Чеснок — 5 з. (пять зубчиков0
- Горчица — по желанию
- Соевый соус — 4 ч. л (четыре чайные ложки)
- Соль, перец , итальянские травы
- Специи по вкусу
Рецепт приготовления:
- Рульку тщательно промойте и высушите.
- В надрезах рульки разместите чеснок, чтобы мясо пропиталось пикантным вкусом.
- Посыпьте сверху специями.
- Смешайте в тарелке соевый соус, мёд и специи и тщательно натрите рульку.
- На ночь уберите в холодильник.
- После того, как мясо пропитается вкусом специй и маринада, выложите рульку в рукав для запекания.
- Готовьте в духовке два с половиной часа при 190 градусах.
Свиная рулька в духовке — хрустящая и очень нежная
Приятного аппетита!
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