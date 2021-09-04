Скатерть-Самобранка

5 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Свиная рулька в духовке. Нежное мясо с хрустящей корочкой

Свиная рулька в духовке получается очень вкусной и невероятно нежной. Такое блюдо понравится всем и украсит любой праздничный стол.

Свиная рулька в духовке: ингредиенты

Свиная рулька в духовке

  1. Рулька — 1 шт. средняя (одна штука)
  2. Мёд — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  3. Чеснок — 5 з. (пять зубчиков0
  4. Горчица — по желанию
  5. Соевый соус — 4 ч. л (четыре чайные ложки)
  6. Соль, перец , итальянские травы
  7. Специи по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Рульку тщательно промойте и высушите.
  • В надрезах рульки разместите чеснок, чтобы мясо пропиталось пикантным вкусом.
  • Посыпьте сверху специями.
  • Смешайте в тарелке соевый соус, мёд и специи и тщательно натрите рульку.
  • На ночь уберите в холодильник.
  • После того, как мясо пропитается вкусом специй и маринада, выложите рульку в рукав для запекания.
  • Готовьте в духовке два с половиной часа при 190 градусах.

Свиная рулька в духовке — хрустящая и очень нежная

Свиная рулька в духовке. Нежное мясо с хрустящей корочкой 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх