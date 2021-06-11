Спасибо соседке по даче, опять удивила. Таких вкусных помидор я еще не ела

Необычность маринования томатов в том, что будет добавлять свежие и ароматные листики мяты. Блюдо получается с яркими, пикантными нотками, очень вкусное, подходит к мясным закускам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- помидоры, 1 кг;
- мята, пучок;
- чеснок, до 10 зубчиков;
- масло растительное, 50 мл;
- соль, перец;
- мед, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Помидоры промываем и режем кусочками.
Чеснок берите по вкусу, если любите острое, тогда больше.
Смешиваем растительное масло с солью и перцем, медом, пропущенным через пресс чесноком.
Мяту режем. Если нет свежей, подходит суха.
В емкость укладываем слои: помидоры, посыпаем мятой и поливаем заправкой.
Заполняем емкость, накрываем и ставим в холодильник на 2 часа.
Блюдо будет хранится несколько дней в холодильнике.
Мяту можно заменить свежим базиликом, подходит и розмарин. Мед добавляйте по вкусу.
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