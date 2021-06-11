Спасибо соседке по даче, опять удивила. Таких вкусных помидор я еще не ела

Необычность маринования томатов в том, что будет добавлять свежие и ароматные листики мяты. Блюдо получается с яркими, пикантными нотками, очень вкусное, подходит к мясным закускам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 1 кг;

мята, пучок;

чеснок, до 10 зубчиков;

масло растительное, 50 мл;

соль, перец;

мед, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Помидоры промываем и режем кусочками.

Чеснок берите по вкусу, если любите острое, тогда больше.

Смешиваем растительное масло с солью и перцем, медом, пропущенным через пресс чесноком.

Мяту режем. Если нет свежей, подходит суха.

В емкость укладываем слои: помидоры, посыпаем мятой и поливаем заправкой.

Заполняем емкость, накрываем и ставим в холодильник на 2 часа.

Блюдо будет хранится несколько дней в холодильнике.