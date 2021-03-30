Шеф-повар показал, как правильно мариновать лук — быстрый «сухой» способ. Теперь только так и делаю!

Мало кто не ест свежий лук. Оно и понятно – даже самая простая еда с ним становится пикантнее. Шашлык, салаты, бутерброды, шаурма, да те же щи – с луком все кажется вкуснее.

А о пользе лука растекаться, думаю, вообще не стоит – все знают о его антибактериальных свойствах и о его благотворной стимуляции пищеварения. И все бы хорошо, но вот, этот запах! Вот он точно мало кому нравится.

Проблему запаха помогает решить несложный процесс маринования. При этом вкус лука становится мягче, а польза сохраняется практически полностью. А если это сделать на яблочном уксусе, то полезность закуски только усилится – яблочный уксус, если он натуральный, самый полезный из всех, так утверждают медики. Неплох в этом плане и винный уксус, но его вкус может «забить» лук. Можно использовать и сок лимона, на худой конец сойдет и простой столовый уксус, но все-таки самый гармоничный вариант в плане вкуса и полезности – яблочный.

Процесс маринования, повторюсь, несложный, но по поводу его правильности часто спорят. Один знакомый шеф-повар показал мне «сухой» способ маринования. В смысле, без воды. Способ прост.

1. Берешь приличную головку красного лука и нарезаешь ее кольцами или полукольцами как можно тоньше (толщина 1-2 мм).

2. Присыпаешь лук солью (1/2 ст.л. без горки), сахаром (1 ст.л.), черным перцем (достаточно щепотки для аромата) и начинаешь пальцами втирать приправы в лук, разбирая его на отдельные кольца и аккуратно перемешивая.

Если лук обычный «желтый», то перед этим лучше сначала разобрать лук на отдельные кольца прямо в дуршлаге, обдать их кипятком и сразу же промыть под холодной проточной водой – так уйдет излишняя горечь и сохранится текстура.

И да, для обычного лука понадобится чуть больше сахара – 2 ½ ст.л., в остальном все так же.

3. Дальше вливаешь 6%-ый яблочный уксус (1/4 стакана) и продолжаешь «нежно перебирать» луковые кольца еще 2-3 минуты в уксусе и выделившемся соке.

Не лишне за это время пару раз перетряхнуть лук, чтобы равномернее замариновался. Что касается зелени – лучше добавлять ее уже при подаче. С красным луком хорошо сочетается укроп. А вот обычный можно сдобрить щепоткой душистого перца.