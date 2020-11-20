Быстрое суфле из творога – делов на несколько минут

Не все любят творог. Но я хочу предложить вам один из самых простых и вкусных рецептов десертов – творожное суфле. Это очень вкусно и его можно подавать на праздничный стол.
Можно использовать это суфле в составе целых тортов, которые состоят из разных по вкусу суфле.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 200 г;
- яйцо, 1 шт;
- яблоко, 1 шт;
- изюм и корица по вкусу.
Процесс приготовления
Яблоко очищаем от кожуры и трем на средней терке.
Соединяем яблочную массу с творогом и яйцом, хорошо перемешиваем до однородности.
Ставим массу в микроволновую печь на 5 минут.
Совет: вы можете готовить и в духовке, но ее следует хорошо разогреть до 200 градусов.
Когда останется минутка до окончания запекания, посыпаем корицей – это по желанию.
Яблоко отлично заменяется бананом или другим фруктом.
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