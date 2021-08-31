Наготовила гору, а съели за 2 минуты. Закуска из куриной грудки: кусочки нежного мяса в кляре

Куриная грудка часто при готовке получается слишком сухой. Благодаря моему рецепту, получается вкусное и сочное блюдо, которое никогда не будет пересушенным – это кусочки нежного мяса в кляре.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 2 шт;
- сметана, 100 г;
- яйцо, 1 шт;
- соевый соус, 30 мл;
- горчица, 1 ст.л;
- чеснок, 3 зубчика;
- перец и специи, паприка;
- мука, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Филе промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Режем мясо кусочками и смешиваем со сметаной, горчицей, соевым соусом, паприкой и специями по вашему вкусу.
Перемешиваем так, чтобы соус полностью покрыл мясо и добавляем яйцо, перемешиваем.
Оставляем мясо мариноваться на 30 – 40 минут.
Всыпаем муку и вымешиваем. Если масса будет слишком жидкая, можно всыпать еще ложку – две муки.
Разогреваем растительное масло и выкладываем по кусочку мяса, стараясь, чтобы оно было полностью покрыто кляром.
Обжариваем с двух сторон до румяности на небольшом огне.
Подаю эту вкусную и сочную закуску с соусами из майонеза и горчицы, чеснока и паприки, зелени. Мясные кусочки будут очень нежными, просто тающими во рту. Если есть возможность, маринуйте мясо дольше, тогда оно получается сочнее и прекрасно прожаривается.
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