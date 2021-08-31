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Наготовила гору, а съели за 2 минуты. Закуска из куриной грудки: кусочки нежного мяса в кляре

Куриная грудка часто при готовке получается слишком сухой. Благодаря моему рецепту, получается вкусное и сочное блюдо, которое никогда не будет пересушенным – это кусочки нежного мяса в кляре.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • филе куриное, 2 шт;
  • сметана, 100 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • соевый соус, 30 мл;
  • горчица, 1 ст.л;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • перец и специи, паприка;
  • мука, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Филе промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Режем мясо кусочками и смешиваем со сметаной, горчицей, соевым соусом, паприкой и специями по вашему вкусу.

Перемешиваем так, чтобы соус полностью покрыл мясо и добавляем яйцо, перемешиваем.

Оставляем мясо мариноваться на 30 – 40 минут.

Всыпаем муку и вымешиваем. Если масса будет слишком жидкая, можно всыпать еще ложку – две муки.

Разогреваем растительное масло и выкладываем по кусочку мяса, стараясь, чтобы оно было полностью покрыто кляром.

Наготовила гору, а съели за 2 минуты. Закуска из куриной грудки: кусочки нежного мяса в кляре Наготовила гору, а съели за 2 минуты. Закуска из куриной грудки: кусочки нежного мяса в кляре

Обжариваем с двух сторон до румяности на небольшом огне.

Наготовила гору, а съели за 2 минуты. Закуска из куриной грудки: кусочки нежного мяса в кляре

Подаю эту вкусную и сочную закуску с соусами из майонеза и горчицы, чеснока и паприки, зелени. Мясные кусочки будут очень нежными, просто тающими во рту. Если есть возможность, маринуйте мясо дольше, тогда оно получается сочнее и прекрасно прожаривается.

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