Кабачковая пицца на скорую руку. Лёгкий рецепт сытного летнего ужина

Кабачковая пицца на скорую руку понравится и взрослым и детям. Пицца получается очень нежной и ароматной.

Кабачковая пицца на скорую руку: ингредиенты

Кабачковая пицца на скорую руку

  1. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  2. Кабачки — 3 шт. (три штуки)
  3. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  4. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка0
  5. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  6. Сыр — по вкусу
  7. Зелёный лук, укроп
  8. Соль, перец — по вкусу
  9. Томаты черри

Рецепт приготовления:

  • Очистите кабачки и натрите на крупной тёрке, посолите и отложите в сторону, чтобы они пустили сок.
  • Затем кабачковую массу отожмите, смешайте с зелёным луком, укропом, мукой, яйцами, т6ртым чесноком и разрыхлителем, тщательно перемешайте.
  • Смажьте сковороду растительным маслом, выложите массу и разровняйте, сверху выложите черри, немного вдавливая их в тесто.
  • Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около10 минут.
  • Сверху выложите тёртый сыр, можете добавить также ветчину, сосиски или колбасу соломкой.

Кабачковая пицца на скорую руку — очень ароматная и нежная.

Кабачковая пицца на скорую руку. Лёгкий рецепт сытного летнего ужина 2

Приятного аппетита!

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