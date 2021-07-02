Кабачковая пицца на скорую руку. Лёгкий рецепт сытного летнего ужина

Кабачковая пицца на скорую руку понравится и взрослым и детям. Пицца получается очень нежной и ароматной.
Кабачковая пицца на скорую руку: ингредиенты
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Кабачки — 3 шт. (три штуки)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка0
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Сыр — по вкусу
- Зелёный лук, укроп
- Соль, перец — по вкусу
- Томаты черри
Рецепт приготовления:
- Очистите кабачки и натрите на крупной тёрке, посолите и отложите в сторону, чтобы они пустили сок.
- Затем кабачковую массу отожмите, смешайте с зелёным луком, укропом, мукой, яйцами, т6ртым чесноком и разрыхлителем, тщательно перемешайте.
- Смажьте сковороду растительным маслом, выложите массу и разровняйте, сверху выложите черри, немного вдавливая их в тесто.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около10 минут.
- Сверху выложите тёртый сыр, можете добавить также ветчину, сосиски или колбасу соломкой.
Кабачковая пицца на скорую руку — очень ароматная и нежная.
Приятного аппетита!
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