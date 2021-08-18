Творожные Колобки. Ароматные мини-пончики с творогом

Творожные Колобки можно приготовить и хранить в холодильнике, а когда захотите, можете достать из холодильника и приготовить.
Творожные Колобки: ингредиенты
- Мука — 9-12 ст. л (девять-двенадцать столовых ложек)
- Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Манка — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Соль — одна щепотка
Рецепт приготовления:
- Все ингредиенты перемешайте, порциями добавьте муку, тесто не нужно сильно забивать мукой, оно должно липнуть к рукам.
- Смажьте руки растительным маслом и сформируйте колобки, отщипывая от теста кусочки и скатайте в шарик.
- Затем все шарики обваляйте в манке и обжарьте в растительном масле до золотистого цвета.
Творожные Колобки — быстро и вкусно.
Приятного аппетита!
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