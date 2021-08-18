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Творожные Колобки. Ароматные мини-пончики с творогом

Творожные Колобки можно приготовить и хранить в холодильнике, а когда захотите, можете достать из холодильника и приготовить.

Творожные Колобки: ингредиенты

Творожные Колобки

  1. Мука — 9-12 ст. л (девять-двенадцать столовых ложек)
  2. Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
  4. Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. Манка — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
  6. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  7. Соль — одна щепотка

Рецепт приготовления:

Творожные Колобки. Ароматные мини-пончики с творогом 5

  • Все ингредиенты перемешайте, порциями добавьте муку, тесто не нужно сильно забивать мукой, оно должно липнуть к рукам.
  • Смажьте руки растительным маслом и сформируйте колобки, отщипывая от теста кусочки и скатайте в шарик.
  • Затем все шарики обваляйте в манке и обжарьте в растительном масле до золотистого цвета.

Творожные Колобки — быстро и вкусно.

Творожные Колобки. Ароматные мини-пончики с творогом 6

Приятного аппетита!

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