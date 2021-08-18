Творожные Колобки. Ароматные мини-пончики с творогом

Творожные Колобки можно приготовить и хранить в холодильнике, а когда захотите, можете достать из холодильника и приготовить.

Творожные Колобки: ингредиенты

Мука — 9-12 ст. л (девять-двенадцать столовых ложек) Творог — 500 гр. (пятьсот грамм) Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки) Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка) Манка — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки) Яйца — 2 шт. (две штуки) Соль — одна щепотка

Рецепт приготовления:

Все ингредиенты перемешайте, порциями добавьте муку, тесто не нужно сильно забивать мукой, оно должно липнуть к рукам.

Смажьте руки растительным маслом и сформируйте колобки, отщипывая от теста кусочки и скатайте в шарик.

Затем все шарики обваляйте в манке и обжарьте в растительном масле до золотистого цвета.

Творожные Колобки — быстро и вкусно.

Приятного аппетита!