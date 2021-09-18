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Пирог с творогом и вишней из песочного теста. Ресторанное лакомство, которое легко можно приготовить дома

Пирог с творогом и вишней из песочного теста получается очень нежным и вкусным. Этот десерт станет настоящим украшением стола.

Пирог с творогом и вишней из песочного теста: ингредиенты

Пирог с творогом и вишней из песочного теста

Тесто:

  1. Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Сахар — 60 гр. (шестьдесят грамм)
  5. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  6. Соль — одна щепотка

Творожный слой:

  1. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  2. Творог 5-9% — 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  4. Сметана — 60 гр. (шестьдесят грамм)
  5. Кукурузный крахмал — 3 ст. л (три столовые ложки)
  6. Ванилин — одна щепотка

Вишнёвый слой:

  1. Коньяк — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  2. Свежая вишня — 400 гр. (четыреста грамм)
  3. Вода — 60 мл. (шестьдесят миллиграмм)
  4. Сахар — 70 гр. (семьдесят грамм)
  5. Желатин — 8 гр. (восемь грамм)

Пошаговое приготовление:

  • Сперва приготовьте песочное тесто. В большую миску просейте муку с разрыхлителем. Затем добавьте сливочное масло из холодильника и перетрите в крошку.
  • В другой ёмкости взбейте яйца с сахаром и солью до образования однородной консистенции, пока сахар полностью не растворится.
  • Соедините взбитые яйца с мукой и замесите мягкое тесто.
  • Распределите тесто по форме для выпекания, выровняйте и отправьте в холодильник на 30 минут.
  • Теперь приступите к приготовлению творожной начинки. Смешайте все ингредиенты в глубокой ёмкости с помощью блендера до однородной консистенции, без единого комочка.
  • Далее достаньте форму с тестом из холодильника и переложите туда творожную начинку. Выпекайте пирог с творогом в разогретой до 170 градусов духовке 30-35 минут. После этого дайте ему полностью остыть в форме при комнатной температуре.
  • Самое время заняться вишнёвым слоем. Желатин замочите в воде на 10 минут, вишню промойте и удалите косточки. затем поставьте на медленный огонь сотейник, выложите туда вишни и сахар. Начинку доведите до кипения, постоянно помешивая. Затем в сотейник вылейте коньяк и ещё раз перемешайте. Когда сахар полностью растворится, снимите вишни с плиты, остудите при комнатной температуре. За это время на медленном огне растворите желатин и добавьте его к вишням, перемешайте.
  • Готовую вишнёвую начинку вылейте на творожный слой пирога в форме. Затем пирог с творогом и вишней поставьте в холодильник на 2-3 часа. После того, как верхний слой полностью застынет, можете подавать к столу.

Пирог с творогом и вишней из песочного теста — безумно нежный и красивый

Пирог с творогом и вишней из песочного теста. Ресторанное лакомство, которое легко можно приготовить дома 2

Пеките на здоровье!

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