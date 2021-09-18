Пирог с творогом и вишней из песочного теста. Ресторанное лакомство, которое легко можно приготовить дома

Пирог с творогом и вишней из песочного теста получается очень нежным и вкусным. Этот десерт станет настоящим украшением стола.

Пирог с творогом и вишней из песочного теста: ингредиенты

Тесто:

Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм) Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм) Яйца — 2 шт. (две штуки) Сахар — 60 гр. (шестьдесят грамм) Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка) Соль — одна щепотка

Творожный слой:

Сахар — 100 гр. (сто грамм) Творог 5-9% — 500 гр. (пятьсот грамм) Яйца — 3 шт. (три штуки) Сметана — 60 гр. (шестьдесят грамм) Кукурузный крахмал — 3 ст. л (три столовые ложки) Ванилин — одна щепотка

Вишнёвый слой:

Коньяк — 50 мл. (пятьдесят миллилитров) Свежая вишня — 400 гр. (четыреста грамм) Вода — 60 мл. (шестьдесят миллиграмм) Сахар — 70 гр. (семьдесят грамм) Желатин — 8 гр. (восемь грамм)

Пошаговое приготовление:

Сперва приготовьте песочное тесто. В большую миску просейте муку с разрыхлителем. Затем добавьте сливочное масло из холодильника и перетрите в крошку.

В другой ёмкости взбейте яйца с сахаром и солью до образования однородной консистенции, пока сахар полностью не растворится.

Соедините взбитые яйца с мукой и замесите мягкое тесто.

Распределите тесто по форме для выпекания, выровняйте и отправьте в холодильник на 30 минут.

Теперь приступите к приготовлению творожной начинки. Смешайте все ингредиенты в глубокой ёмкости с помощью блендера до однородной консистенции, без единого комочка.

Далее достаньте форму с тестом из холодильника и переложите туда творожную начинку. Выпекайте пирог с творогом в разогретой до 170 градусов духовке 30-35 минут. После этого дайте ему полностью остыть в форме при комнатной температуре.

Самое время заняться вишнёвым слоем. Желатин замочите в воде на 10 минут, вишню промойте и удалите косточки. затем поставьте на медленный огонь сотейник, выложите туда вишни и сахар. Начинку доведите до кипения, постоянно помешивая. Затем в сотейник вылейте коньяк и ещё раз перемешайте. Когда сахар полностью растворится, снимите вишни с плиты, остудите при комнатной температуре. За это время на медленном огне растворите желатин и добавьте его к вишням, перемешайте.

Готовую вишнёвую начинку вылейте на творожный слой пирога в форме. Затем пирог с творогом и вишней поставьте в холодильник на 2-3 часа. После того, как верхний слой полностью застынет, можете подавать к столу.

Пирог с творогом и вишней из песочного теста — безумно нежный и красивый

Пеките на здоровье!