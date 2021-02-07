Салат с селедкой и пекинской капустой — вкусно, быстро и просто!

Предлагаем Вам приготовить салат с селедкой и пекинской капустой. Селедка и пекинская капуста являются очень полезными продуктами, содержащими в себе большое количество микроэлементов и витаминов.

Салат получается очень вкусным и легким. Удивительное сочетание продуктов придает салату необычный вкус.

Салат с селедкой: Продукты

Для салата:

полкило пекинской капусты

одна соленая селедка

сто грамм сыра

по пучку зеленого лука и укропа

одна морковь

одно яблоко кисло-сладкого сорта

Для заправки к салату:

восемьдесят миллилитров нерафинированного подсолнечного масла

тридцать миллилитров яблочного или же винного уксуса (уксус можно заменить лимонным соком)

половина столовой ложки французской горчицы (в зернах)

Приготовление салата с селедкой и пекинской капустой:

Морковь очистить пиллером, хорошо промыть и промокнуть бумажным полотенцем. Затем натереть на терке, воспользовавшись ее крупной фракцией.

Сыр также перетереть на крупной терке.

Капусту очистить от повядшего верхнего слоя листьев и нашинковать.

Зелень помыть, просушить и мелко нарубить.

Яблоко помыть, очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать средними кубиками. Выложить в отдельную миску, полить небольшим количеством уксуса, чтобы яблоко не потемнело, и хорошо перемешать. Если хотите, можно вместо уксуса взять лимонный сок.

Если хотите, можно вместо уксуса взять лимонный сок. Сельдь очистить от внутренностей, хорошенько промыть под проточной водой, удалить кости.

Филе сельди нарезать небольшими кубиками.

В глубокую миску выложить нашинкованную капусту, тертый сыр и морковь, нарубленную зелень, нарезанные яблоко и селедку.

Налить в пиалу подсолнечное масло, добавить уксус, горчицу, соль и все хорошо перемешать.

Готовой заправкой залить салат и все перемешать.

Салат с селедкой готов. Он получается очень вкусным и ароматным. Соленая сельдь, кисло-сладкое яблоко и пекинская капуста отлично гармонируют друг с другом и придают салату неординарный вкус.

Положите салат в красивую салатницу и подайте к столу. Приятного аппетита!