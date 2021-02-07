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Салат с селедкой и пекинской капустой — вкусно, быстро и просто!

Предлагаем Вам приготовить салат с селедкой и пекинской капустой. Селедка и пекинская капуста являются очень полезными продуктами, содержащими в себе большое количество микроэлементов и витаминов.

Салат получается очень вкусным и легким. Удивительное сочетание продуктов придает салату необычный вкус.

Салат с селедкой

Салат с селедкой: Продукты

Для салата:

  • полкило пекинской капусты
  • одна соленая селедка
  • сто грамм сыра
  • по пучку зеленого лука и укропа
  • одна морковь
  • одно яблоко кисло-сладкого сорта

Для заправки к салату:

  • восемьдесят миллилитров нерафинированного подсолнечного масла
  • тридцать миллилитров яблочного или же винного уксуса (уксус можно заменить лимонным соком)
  • половина столовой ложки французской горчицы (в зернах)

Приготовление салата с селедкой и пекинской капустой:

  • Морковь очистить пиллером, хорошо промыть и промокнуть бумажным полотенцем. Затем натереть на терке, воспользовавшись ее крупной фракцией.
  • Сыр также перетереть на крупной терке.
  • Капусту очистить от повядшего верхнего слоя листьев и нашинковать.

Салат с селедкой и пекинской капустой - вкусно, быстро и просто!

  • Зелень помыть, просушить и мелко нарубить.
  • Яблоко помыть, очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать средними кубиками. Выложить в отдельную миску, полить небольшим количеством уксуса, чтобы яблоко не потемнело, и хорошо перемешать.
    Если хотите, можно вместо уксуса взять лимонный сок.
  • Сельдь очистить от внутренностей, хорошенько промыть под проточной водой, удалить кости.
  • Филе сельди нарезать небольшими кубиками.
  • В глубокую миску выложить нашинкованную капусту, тертый сыр и морковь, нарубленную зелень, нарезанные яблоко и селедку.
  • Налить в пиалу подсолнечное масло, добавить уксус, горчицу, соль и все хорошо перемешать.
  • Готовой заправкой залить салат и все перемешать.

Салат с селедкой и пекинской капустой - вкусно, быстро и просто!

Салат с селедкой готов. Он получается очень вкусным и ароматным. Соленая сельдь, кисло-сладкое яблоко и пекинская капуста отлично гармонируют друг с другом и придают салату неординарный вкус.

Положите салат в красивую салатницу и подайте к столу. Приятного аппетита!

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