Салат с селедкой и пекинской капустой — вкусно, быстро и просто!

Предлагаем Вам приготовить салат с селедкой и пекинской капустой. Селедка и пекинская капуста являются очень полезными продуктами, содержащими в себе большое количество микроэлементов и витаминов.
Салат получается очень вкусным и легким. Удивительное сочетание продуктов придает салату необычный вкус.
Салат с селедкой: Продукты
Для салата:
- полкило пекинской капусты
- одна соленая селедка
- сто грамм сыра
- по пучку зеленого лука и укропа
- одна морковь
- одно яблоко кисло-сладкого сорта
Для заправки к салату:
- восемьдесят миллилитров нерафинированного подсолнечного масла
- тридцать миллилитров яблочного или же винного уксуса (уксус можно заменить лимонным соком)
- половина столовой ложки французской горчицы (в зернах)
Приготовление салата с селедкой и пекинской капустой:
- Морковь очистить пиллером, хорошо промыть и промокнуть бумажным полотенцем. Затем натереть на терке, воспользовавшись ее крупной фракцией.
- Сыр также перетереть на крупной терке.
- Капусту очистить от повядшего верхнего слоя листьев и нашинковать.
- Зелень помыть, просушить и мелко нарубить.
- Яблоко помыть, очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать средними кубиками. Выложить в отдельную миску, полить небольшим количеством уксуса, чтобы яблоко не потемнело, и хорошо перемешать. Если хотите, можно вместо уксуса взять лимонный сок.
- Сельдь очистить от внутренностей, хорошенько промыть под проточной водой, удалить кости.
- Филе сельди нарезать небольшими кубиками.
- В глубокую миску выложить нашинкованную капусту, тертый сыр и морковь, нарубленную зелень, нарезанные яблоко и селедку.
- Налить в пиалу подсолнечное масло, добавить уксус, горчицу, соль и все хорошо перемешать.
- Готовой заправкой залить салат и все перемешать.
Салат с селедкой готов. Он получается очень вкусным и ароматным. Соленая сельдь, кисло-сладкое яблоко и пекинская капуста отлично гармонируют друг с другом и придают салату неординарный вкус.
Положите салат в красивую салатницу и подайте к столу. Приятного аппетита!
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