Картофельная бабка в горшочках. Сочное и сытное блюдо, которое накормит большую семью

Картофельная бабка в горшочках с добавлением сала — это очень вкусное и сытное блюдо. Им можно смело угощать гостей и близких.
Картофельная бабка в горшочках: ингредиенты
- Картофель — 5-6 шт. (пять-шесть штук)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Мука — 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Сало — 70 г. (семьдесят грамм)
- Яйцо — 1 шт. (одна штука)
- Масло растительное — 40 мл. (сорок миллилитров)
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Сало нарежьте на средние кусочки , выложите на сковороду и обжарьте на медленном огне 5-7 минут, посолите.
- Лук очистите, сполосните под проточной водой, нарежьте и подсыпьте к салу. Всё вместе обжарьте ещё 2 минуты.
- Очистите картофель, сполосните и натрите на крупной терке.
- К картофелю выложите сало с репчатым луком.
- Вбейте куриное яйцо.
- Всыпьте муку
- Приправьте перцем и солью, хорошо всё перемешайте обычной столовой ложкой.
- На дно горшочка налейте растительное масло, выложите картофельную массу с салом и луком.
- Горшочек отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 60 минут. Заранее горшочек накройте крышкой или фольгой.
Картофельную бабка в горшочках отличное блюдо.
Готовьте на здоровье!
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