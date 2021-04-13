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Картофельная бабка в горшочках. Сочное и сытное блюдо, которое накормит большую семью

Картофельная бабка в горшочках с добавлением сала — это очень вкусное и сытное блюдо. Им можно смело угощать гостей и близких.

Картофельная бабка в горшочках: ингредиенты

Картофельная бабка в горшочках

  1. Картофель — 5-6 шт. (пять-шесть штук)
  2. Лук — 1 шт. (одна штука)
  3. Мука — 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  4. Сало — 70 г. (семьдесят грамм)
  5. Яйцо — 1 шт. (одна штука)
  6. Масло растительное — 40 мл. (сорок миллилитров)
  7. Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Сало нарежьте на средние кусочки , выложите на сковороду и обжарьте на медленном огне 5-7 минут, посолите.
  • Лук очистите, сполосните под проточной водой, нарежьте и подсыпьте к салу. Всё вместе обжарьте ещё 2 минуты.
  • Очистите картофель, сполосните и натрите на крупной терке.
  • К картофелю выложите сало с репчатым луком.
  • Вбейте куриное яйцо.
  • Всыпьте муку
  • Приправьте перцем и солью, хорошо всё перемешайте обычной столовой ложкой.
  • На дно горшочка налейте растительное масло, выложите картофельную массу с салом и луком.
  • Горшочек отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 60 минут. Заранее горшочек накройте крышкой или фольгой.

Картофельную бабка в горшочках отличное блюдо.

Картофельная бабка в горшочках. Сочное и сытное блюдо, которое накормит большую семью 2

Готовьте на здоровье!

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