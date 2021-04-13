Картофельная бабка в горшочках. Сочное и сытное блюдо, которое накормит большую семью

Картофельная бабка в горшочках с добавлением сала — это очень вкусное и сытное блюдо. Им можно смело угощать гостей и близких.

Картофельная бабка в горшочках: ингредиенты

Картофель — 5-6 шт. (пять-шесть штук) Лук — 1 шт. (одна штука) Мука — 1 ст. л. (одна столовая ложка) Сало — 70 г. (семьдесят грамм) Яйцо — 1 шт. (одна штука) Масло растительное — 40 мл. (сорок миллилитров) Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Сало нарежьте на средние кусочки , выложите на сковороду и обжарьте на медленном огне 5-7 минут, посолите.

Лук очистите, сполосните под проточной водой, нарежьте и подсыпьте к салу. Всё вместе обжарьте ещё 2 минуты.

Очистите картофель, сполосните и натрите на крупной терке.

К картофелю выложите сало с репчатым луком.

Вбейте куриное яйцо.

Всыпьте муку

Приправьте перцем и солью, хорошо всё перемешайте обычной столовой ложкой.

На дно горшочка налейте растительное масло, выложите картофельную массу с салом и луком.

Горшочек отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 60 минут. Заранее горшочек накройте крышкой или фольгой.

Картофельную бабка в горшочках отличное блюдо.

Готовьте на здоровье!