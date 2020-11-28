Научил жену, как можно почистить микроволновку от жира внутри и снаружи за 8 минут

Микроволновая печь, как и духовка, очень часто бывает заляпанной каплями жира, соками от разогреваемой еды, потеками от пара. Ну и снаружи бывают самые разные пятна грязи.

Сегодня в сети нам предлагают массу самых разных способов, как почистить микроволновую печь. Какие-то из них очень эффективные, иные могут не только не почистить технику, но и нанесут ей вред. Такой перл я недавно увидела: поместить пачку влажных салфеток и включить технику. В итоге – сломанный прибор и последующие растраты на покупку новой печки.

Как почистить печь внутри и снаружи

Для начала, не забываем перед чисткой отключить от розетки.

Смешиваем 100 г cпирта (или в0дки) и 100 г моющего средства.

Хорошо смешиваем смесь и выливаем ее в емкость с распылителем.

Опрыскиваем микроволновую печь внутри и снаружи и оставляем на минуту. Стираем раствор сухой тряпкой. Если у вас оборудование сильно загрязнено, увеличиваем время воздействия раствора.

Этим же раствором очищаем любую поверхность и технику, на которых есть сильные загрязнения жира и прочие пятна.

Чтобы еще более эффективно вымыть печь внутри, в миске смешиваем немного воды, пару чайных ложек соды и лимонной кислоты.

Ставим емкость с раствором в печь, включаем таймер на 4 – 5 минут (пока вода не закипит).

Вынимаем емкость с раствором и сухой губкой убираем то, что осталось от грязи в печи: под действием пара вся грязь превратилась в вязкую массу, которую вы легко уберете.