Все лето замораживаю дыню. Простой и вкусный десерт с ярким дынным ароматом

Простой и вкусный десерт с ярким дынным ароматом – это именно то, что помогает утолить жажду в жаркий летний день. Минимум продуктов, а результат получается просто восхитительным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
дыня, 300 г;
сливки жирные, 300 мл;
сахар, 50 г.
Процесс приготовления
Дыню очищаем от кожуры и режем кусочками, которые измельчаем до состояния пюре при помощи погружного блендера.
Сильно охлажденные сливки с сахаром взбиваем миксером до густого состояния.
Соединяем сливочную и дынную массы в одну, взбивая до полной однородности и пышности.
Выливаем массу в емкость с крышкой, накрываем и ставим на ночь в морозильную камеру.
Такое натуральное мороженое точно придется вам по вкусу и вы больше не будете покупать магазинный продукт.
Дыню можно заменить персиком, другими фруктами и свежими ягодами. Очень вкусно получается с черникой, малиной и клубникой.
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