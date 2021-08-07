Все лето замораживаю дыню. Простой и вкусный десерт с ярким дынным ароматом

Простой и вкусный десерт с ярким дынным ароматом – это именно то, что помогает утолить жажду в жаркий летний день. Минимум продуктов, а результат получается просто восхитительным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

дыня, 300 г;

сливки жирные, 300 мл;

сахар, 50 г.

Процесс приготовления

Дыню очищаем от кожуры и режем кусочками, которые измельчаем до состояния пюре при помощи погружного блендера.

Сильно охлажденные сливки с сахаром взбиваем миксером до густого состояния.

Соединяем сливочную и дынную массы в одну, взбивая до полной однородности и пышности.

Выливаем массу в емкость с крышкой, накрываем и ставим на ночь в морозильную камеру.

Такое натуральное мороженое точно придется вам по вкусу и вы больше не будете покупать магазинный продукт.