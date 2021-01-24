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Торт со вкусом пломбира: вкуснейший и нежный торт без выпечки

Торт со вкусом пломбира получается очень нежным и вкусным! А готовим его без выпечки! Рецепт на скорую руку!

Торт со вкусом пломбира: ингредиенты

Торт со вкусом пломбира

Для крошки

  1. 70 (семьдесят) гр- сахара
  2. 250 (двести пятьдесят) гр – муки
  3. 150 (сто пятьдесят) гр – сливочного масла

Для крема

  1. 2 (две) шт – яиц
  2. 500 (пятьсот) гр – сметаны
  3. 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
  4. 1 (одна) ч. ложка – ванильного сахара
  5. 2 (две) ст. ложки – крахмала
  6. 50 (пятьдесят) гр – масла сливочного

Для украшения белый шоколад

Рецепт торта со вкусом пломбира:

Торт со вкусом пломбира

  • В глубокой посуде просейте муку, на крупной терке натрите сливочное масло. Оно должно быть из морозилки
  • Добавьте сахар, перетрите в крошку
  • Порциями обжарьте крошку на сухой сковороде, на сильном огне, до золотистого цвета. Пока крошка остывает, готовим крем
  • В сотейник добавьте яйца, добавьте сахар и ванильный сахар
  • Затем идет крахмал (желательно кукурузный, но можно и картофельный), сметану и перемешайте до однородной массы
  • Варите массу до загустения, перемешивая постоянно
  • Далее снимите с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте. Масло должно раствориться
  • Кольцо с разъемной формы смажьте растительным маслом и установите его на блюдо. Крошку разделите на пять частей. Высыпьте слой крошки, разровняйте, смажьте слоем крема
  • Собираем так торт. Пять слоев крошки и крема. Последний слой – крем
  • Сверху торт украсьте тертым белым шоколадом
  • Отправьте торт в холодильник для пропитки на всю ночь

Угощайтесь тортом со вкусом пломбира!

Торт со вкусом пломбира

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