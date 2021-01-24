Торт со вкусом пломбира: вкуснейший и нежный торт без выпечки

Торт со вкусом пломбира получается очень нежным и вкусным! А готовим его без выпечки! Рецепт на скорую руку!
Торт со вкусом пломбира: ингредиенты
Для крошки
- 70 (семьдесят) гр- сахара
- 250 (двести пятьдесят) гр – муки
- 150 (сто пятьдесят) гр – сливочного масла
Для крема
- 2 (две) шт – яиц
- 500 (пятьсот) гр – сметаны
- 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
- 1 (одна) ч. ложка – ванильного сахара
- 2 (две) ст. ложки – крахмала
- 50 (пятьдесят) гр – масла сливочного
Для украшения белый шоколад
Рецепт торта со вкусом пломбира:
- В глубокой посуде просейте муку, на крупной терке натрите сливочное масло. Оно должно быть из морозилки
- Добавьте сахар, перетрите в крошку
- Порциями обжарьте крошку на сухой сковороде, на сильном огне, до золотистого цвета. Пока крошка остывает, готовим крем
- В сотейник добавьте яйца, добавьте сахар и ванильный сахар
- Затем идет крахмал (желательно кукурузный, но можно и картофельный), сметану и перемешайте до однородной массы
- Варите массу до загустения, перемешивая постоянно
- Далее снимите с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте. Масло должно раствориться
- Кольцо с разъемной формы смажьте растительным маслом и установите его на блюдо. Крошку разделите на пять частей. Высыпьте слой крошки, разровняйте, смажьте слоем крема
- Собираем так торт. Пять слоев крошки и крема. Последний слой – крем
- Сверху торт украсьте тертым белым шоколадом
- Отправьте торт в холодильник для пропитки на всю ночь
Угощайтесь тортом со вкусом пломбира!
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