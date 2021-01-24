Торт со вкусом пломбира: вкуснейший и нежный торт без выпечки

Торт со вкусом пломбира получается очень нежным и вкусным! А готовим его без выпечки! Рецепт на скорую руку!

Торт со вкусом пломбира: ингредиенты

Для крошки

70 (семьдесят) гр- сахара 250 (двести пятьдесят) гр – муки 150 (сто пятьдесят) гр – сливочного масла

Для крема

2 (две) шт – яиц 500 (пятьсот) гр – сметаны 150 (сто пятьдесят) гр – сахара 1 (одна) ч. ложка – ванильного сахара 2 (две) ст. ложки – крахмала 50 (пятьдесят) гр – масла сливочного

Для украшения белый шоколад

Рецепт торта со вкусом пломбира:

В глубокой посуде просейте муку, на крупной терке натрите сливочное масло. Оно должно быть из морозилки

Добавьте сахар, перетрите в крошку

Порциями обжарьте крошку на сухой сковороде, на сильном огне, до золотистого цвета. Пока крошка остывает, готовим крем

В сотейник добавьте яйца, добавьте сахар и ванильный сахар

Затем идет крахмал (желательно кукурузный, но можно и картофельный), сметану и перемешайте до однородной массы

Варите массу до загустения, перемешивая постоянно

Далее снимите с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте. Масло должно раствориться

Кольцо с разъемной формы смажьте растительным маслом и установите его на блюдо. Крошку разделите на пять частей. Высыпьте слой крошки, разровняйте, смажьте слоем крема

Собираем так торт. Пять слоев крошки и крема. Последний слой – крем

Сверху торт украсьте тертым белым шоколадом

Отправьте торт в холодильник для пропитки на всю ночь

Угощайтесь тортом со вкусом пломбира!