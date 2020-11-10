Компот из кураги: вкусный, яркий, освежающий напиток из кураги

Компот из кураги – освежающий и невероятно полезный напиток! Приготовить его можете в любое время года. И сделать его очень легко!

Компот из кураги: ингредиенты

200 (двести) гр – кураги Полтора л воды 4 (четыре) ст. ложки – сахара

Компот из кураги: рецепт

Залейте курагу на пару минут кипятком. После чего воду слейте, и промойте под проточной водой. Так мы смоем грязь

Промытую курагу положите в кастрюлю, в которой она будет вариться

Налейте воду курагу, и отправьте на плиту. Доведите до кипения, затем варите минут пять. После чего уберите с огня, и накройте крышкой. Дайте настояться минут двадцать

Потом процедите компот. Добавьте сахар по вкусу

Перелейте компот в графин и дайте остыть

Компот из кураги готов: Видео

Если вы не любите употреблять сахар, то вместо него смело добавьте мед в компот.

Польза кураги уже давно доказана. Она улучшает зрение, ускоряет обмен веществ, поднимает иммунитет, благотворно влияет на нервную систему. Одни положительные качества. Компот можно давать и малышам! В компот можно добавить и других сухофруктов. Изюм, чернослив и тд. На здоровье!