Компот из кураги: вкусный, яркий, освежающий напиток из кураги

Компот из кураги – освежающий и невероятно полезный напиток! Приготовить его можете в любое время года. И сделать его очень легко!
Компот из кураги: ингредиенты
- 200 (двести) гр – кураги
- Полтора л воды
- 4 (четыре) ст. ложки – сахара
Компот из кураги: рецепт
- Залейте курагу на пару минут кипятком. После чего воду слейте, и промойте под проточной водой. Так мы смоем грязь
- Промытую курагу положите в кастрюлю, в которой она будет вариться
- Налейте воду курагу, и отправьте на плиту. Доведите до кипения, затем варите минут пять. После чего уберите с огня, и накройте крышкой. Дайте настояться минут двадцать
- Потом процедите компот. Добавьте сахар по вкусу
- Перелейте компот в графин и дайте остыть
Компот из кураги готов: Видео
Если вы не любите употреблять сахар, то вместо него смело добавьте мед в компот.
Польза кураги уже давно доказана. Она улучшает зрение, ускоряет обмен веществ, поднимает иммунитет, благотворно влияет на нервную систему. Одни положительные качества. Компот можно давать и малышам! В компот можно добавить и других сухофруктов. Изюм, чернослив и тд. На здоровье!
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