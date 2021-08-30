Яблочное желе без желатина готовлю, если большой урожай. Стоит всю зиму без холодильника

Яблочное желе можно готовить в чистом виде или добавлять для аромата и вкуса ягоды и другие фрукты. Такое лакомство можно использовать в качестве начинки для рулетов и тортов, подавать как отдельный десерт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яблоки, 1.2 кг;

вода, 1.2 кг;

сахар, 1 кг;

малина или смородина, другие ягоды или фрукты, 200 г.

Процесс приготовления

Яблоки моем, режем кусочками и укладываем в кастрюлю.

Доливаем воду и доводим массу до кипения.

На этом этапе можно добавлять ягоды или фрукты по вашему вкусу – они придают цвет, дополнительный вкус и аромат.

Когда масса закипит, уменьшаем огонь и увариваем около 50 минут.

Совет: если любите аромат корицы, добавьте одну палочку.

Снимаем кастрюлю с плиты и остужаем.

Процеживаем массу через мелкое сито или марлю, чтобы избавить массу от кожуры и семечек. Можно просто выложить все пюре в сито и оставить, сок стечет сам.

В сок всыпаем сахар и доводим массу до кипения.

Совет: чтобы желе получилось густым, соблюдайте пропорции, на 1 л сока берем 800 г сахара.

Когда сахар растворится, можно слить в массу 50 г лимонного сока.

После закипания уменьшаем огонь и варим 30 минут.

Разливаем деле в стерилизованные и сухие банки, закручиваем крышками.

Храним лакомство в подвале или в кладовке.

После остывания, желе будет очень густым, когда переворачиваешь банку, оно остается на месте. Советую делать много такой заготовки, если вы любите делать кондитерские изделия, оно вам точно пригодится.