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Яблочное желе без желатина готовлю, если большой урожай. Стоит всю зиму без холодильника

Яблочное желе можно готовить в чистом виде или добавлять для аромата и вкуса ягоды и другие фрукты. Такое лакомство можно использовать в качестве начинки для рулетов и тортов, подавать как отдельный десерт. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

  • яблоки, 1.2 кг; 
  • вода, 1.2 кг; 
  • сахар, 1 кг; 
  • малина или смородина, другие ягоды или фрукты, 200 г. 

Процесс приготовления 

Яблоки моем, режем кусочками и укладываем в кастрюлю. 

Доливаем воду и доводим массу до кипения. 

На этом этапе можно добавлять ягоды или фрукты по вашему вкусу – они придают цвет, дополнительный вкус и аромат. 

Яблочное желе без желатина готовлю, если большой урожай. Стоит всю зиму без холодильника

Когда масса закипит, уменьшаем огонь и увариваем около 50 минут. 

Совет: если любите аромат корицы, добавьте одну палочку. 

Снимаем кастрюлю с плиты и остужаем. 

Процеживаем массу через мелкое сито или марлю, чтобы избавить массу от кожуры и семечек. Можно просто выложить все пюре в сито и оставить, сок стечет сам. 

В сок всыпаем сахар и доводим массу до кипения. 

Совет: чтобы желе получилось густым, соблюдайте пропорции, на 1 л сока берем 800 г сахара. 

Когда сахар растворится, можно слить в массу 50 г лимонного сока. 

После закипания уменьшаем огонь и варим 30 минут. 

Разливаем деле в стерилизованные и сухие банки, закручиваем крышками.

 

Храним лакомство в подвале или в кладовке. 

Яблочное желе без желатина готовлю, если большой урожай. Стоит всю зиму без холодильника

После остывания, желе будет очень густым, когда переворачиваешь банку, оно остается на месте. Советую делать много такой заготовки, если вы любите делать кондитерские изделия, оно вам точно пригодится. 

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