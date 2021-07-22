Салат Грибы под шубой. Невероятно вкусный и красивый салат

Салат Грибы под шубой станет одним из ваших любимых салатов и непременно украсит ваш праздничный стол.

Салат Грибы под шубой: ингредиенты

Салат Грибы под шубой

  1. Шампиньоны – 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Картофель – 3 шт. (три штуки)
  3. Твёрдый сыр – 200 г. (двести грамм)
  4. Маринованные или солёные огурцы – 2-4 шт. (две-четыре штуки)
  5. Лук репка – 1-2 шт. (одна-две штуки)
  6. Зелёный лук – 1 п. (один пучок)
  7. Куриные яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  8. Майонез – по необходимости

Способ приготовления:

  • Очистите, вымойте, высушите и протрите полотенцем шампиньоны. Очистите и нарежьте небольшими кубиками лук.
  • Сковороду поставьте на огонь, растительное масло разогрейте и выложите репчатый лук и грибы.
  • Обжарьте несколько минут до готовности.
  • Помойте, почистите и отварите в подсоленной воде картофель. Охладите. Потрите на крупной тёрке.
  • Сварите вкрутую яйца. Охладите, почистите и потрите на крупной тёрке. Один-два желтка отдельно потрите для украшения.
  • Солёные огурцы потрите на крупной тёрке.
  • На крупной тёрке потрите сыр.
  • Не очень мелко порубите ножом зелёный лук.
  • Приготовьте красивую тарелку или блюдо и уложите салат в следующем порядке.
  • Жареные грибы с луком
  • Варёный картофель
  • Зелёный лук. Оставьте для украшения.
  • Майонез
  • Солёные огурцы
  • Яйца
  • Майонез
  • Тёртый сыр
  • Выложите на середину салата желтки для украшения
  • Посыпьте край салата зелёным луком для украшения

Салат Грибы под шубой — самый яркий и нежный.

Салат Грибы под шубой. Невероятно вкусный и красивый салат 4

Приятного аппетита!

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