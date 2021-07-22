Салат Грибы под шубой. Невероятно вкусный и красивый салат

Салат Грибы под шубой станет одним из ваших любимых салатов и непременно украсит ваш праздничный стол.
Салат Грибы под шубой: ингредиенты
- Шампиньоны – 500 г. (пятьсот грамм)
- Картофель – 3 шт. (три штуки)
- Твёрдый сыр – 200 г. (двести грамм)
- Маринованные или солёные огурцы – 2-4 шт. (две-четыре штуки)
- Лук репка – 1-2 шт. (одна-две штуки)
- Зелёный лук – 1 п. (один пучок)
- Куриные яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Майонез – по необходимости
Способ приготовления:
- Очистите, вымойте, высушите и протрите полотенцем шампиньоны. Очистите и нарежьте небольшими кубиками лук.
- Сковороду поставьте на огонь, растительное масло разогрейте и выложите репчатый лук и грибы.
- Обжарьте несколько минут до готовности.
- Помойте, почистите и отварите в подсоленной воде картофель. Охладите. Потрите на крупной тёрке.
- Сварите вкрутую яйца. Охладите, почистите и потрите на крупной тёрке. Один-два желтка отдельно потрите для украшения.
- Солёные огурцы потрите на крупной тёрке.
- На крупной тёрке потрите сыр.
- Не очень мелко порубите ножом зелёный лук.
- Приготовьте красивую тарелку или блюдо и уложите салат в следующем порядке.
- Жареные грибы с луком
- Варёный картофель
- Зелёный лук. Оставьте для украшения.
- Майонез
- Солёные огурцы
- Яйца
- Майонез
- Тёртый сыр
- Выложите на середину салата желтки для украшения
- Посыпьте край салата зелёным луком для украшения
Салат Грибы под шубой — самый яркий и нежный.
Приятного аппетита!
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