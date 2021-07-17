Оказывается, раньше я одежду стирала неправильно, как и 90 % моих знакомых хозяек. 5 главных ошибок при стирке

Не всегда складывание вещей в стиральную машину дает гарантию чистоты вещей. Есть некоторые нюансы, о которых мало кто знает. Но они помогают получить настоящую чистоту и свежесть.

Самые распространенные ошибки при стирке

Пуховые изделия стирают один раз со стиральным порошком, а второй раз – просто в чистой воде, чтобы вещи хорошо прополоскались.

Кондиционеры для белья не применяют для полотенец, т.к. их вещества не выстирываются, как стиральный порошок и остаются на посуде, что не есть хорошо.

Объемы вещей должны всегда соответствовать инструкции к стиральной машине. Нельзя перегружать агрегат, много вещей хорошо не выстирываются, не прополаскиваются.

Некоторые изделия не стоит стирать в стиральной машине. Руками приводят в порядок лосины и купальники, изделия с высоким содержанием синтетики.

Эффективная стирка получается в мешках для стирки. Благодаря таким простым мешочкам, вещи не растягиваются, остаются красивыми, с ярким цветом.