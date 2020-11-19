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Лепёшка с яйцом на сковороде: от всей души рекомендую приготовить

Лепешка с яйцом на сковороде. Вкуснее вы не ели! Отличный вариант для семейного завтрака. Начинку можете делать любую. Каждый раз – разную!

Лепешка с яйцом на сковороде: ингредиенты

Лепёшка с яйцом на сковороде

  1. 1 (одна) шт – яиц
  2. 100 (сто) гр – лаваша
  3. 200 (двести) мл – воды
  4. 20 (двадцать) гр – сливочного масла
  5. Пол ч. ложки – соли

Лепешка с яйцом на сковороде: рецепт

Лепёшка с яйцом на сковороде

  • Взбейте яйцо при помощи вилки
  • Из лаваша вырежьте круги по размеру сковороды
  • В посуду с водой насыпьте соль и перемешайте
  • Разогрейте сковороду, добавьте в нее сливочное масло и растопите его
  • Два круга лаваша окуните в посуду с подсоленной водой на две секунды. Круги склеятся друг с другом
  • Выложите лаваш на сковороду с горячим маслом. Обжарьте с обеих сторон по полминуты
  • Влейте столовую ложку воды подсоленной. Смажьте лаваш яичной смесью. Переверните лаваш вниз яичной стороной. Вновь налейте столовую ложку воды. Переверните лаваш и сверните пополам

Лепешка с яйцом на сковороде готова: Видео

В качестве начинки можете использовать грибы, помидоры, сыр, зелень, фарш, куриный или говяжий. Все, что угодно! Обязательно возьмите на заметку данный рецепт! Очень вкусно. Пальчики оближешь! А главное – не затратно, и быстро! На здоровье.

Лепёшка с яйцом на сковороде

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