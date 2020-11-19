Лепёшка с яйцом на сковороде: от всей души рекомендую приготовить

Лепешка с яйцом на сковороде. Вкуснее вы не ели! Отличный вариант для семейного завтрака. Начинку можете делать любую. Каждый раз – разную!
Лепешка с яйцом на сковороде: ингредиенты
- 1 (одна) шт – яиц
- 100 (сто) гр – лаваша
- 200 (двести) мл – воды
- 20 (двадцать) гр – сливочного масла
- Пол ч. ложки – соли
Лепешка с яйцом на сковороде: рецепт
- Взбейте яйцо при помощи вилки
- Из лаваша вырежьте круги по размеру сковороды
- В посуду с водой насыпьте соль и перемешайте
- Разогрейте сковороду, добавьте в нее сливочное масло и растопите его
- Два круга лаваша окуните в посуду с подсоленной водой на две секунды. Круги склеятся друг с другом
- Выложите лаваш на сковороду с горячим маслом. Обжарьте с обеих сторон по полминуты
- Влейте столовую ложку воды подсоленной. Смажьте лаваш яичной смесью. Переверните лаваш вниз яичной стороной. Вновь налейте столовую ложку воды. Переверните лаваш и сверните пополам
Лепешка с яйцом на сковороде готова: Видео
В качестве начинки можете использовать грибы, помидоры, сыр, зелень, фарш, куриный или говяжий. Все, что угодно! Обязательно возьмите на заметку данный рецепт! Очень вкусно. Пальчики оближешь! А главное – не затратно, и быстро! На здоровье.
Свежие комментарии