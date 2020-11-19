Лепёшка с яйцом на сковороде: от всей души рекомендую приготовить

Лепешка с яйцом на сковороде. Вкуснее вы не ели! Отличный вариант для семейного завтрака. Начинку можете делать любую. Каждый раз – разную!

Лепешка с яйцом на сковороде: ингредиенты

1 (одна) шт – яиц 100 (сто) гр – лаваша 200 (двести) мл – воды 20 (двадцать) гр – сливочного масла Пол ч. ложки – соли

Лепешка с яйцом на сковороде: рецепт

Взбейте яйцо при помощи вилки

Из лаваша вырежьте круги по размеру сковороды

В посуду с водой насыпьте соль и перемешайте

Разогрейте сковороду, добавьте в нее сливочное масло и растопите его

Два круга лаваша окуните в посуду с подсоленной водой на две секунды. Круги склеятся друг с другом

Выложите лаваш на сковороду с горячим маслом. Обжарьте с обеих сторон по полминуты

Влейте столовую ложку воды подсоленной. Смажьте лаваш яичной смесью. Переверните лаваш вниз яичной стороной. Вновь налейте столовую ложку воды. Переверните лаваш и сверните пополам

Лепешка с яйцом на сковороде готова: Видео

В качестве начинки можете использовать грибы, помидоры, сыр, зелень, фарш, куриный или говяжий. Все, что угодно! Обязательно возьмите на заметку данный рецепт! Очень вкусно. Пальчики оближешь! А главное – не затратно, и быстро! На здоровье.