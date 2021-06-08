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Редис в банках на зиму. Зимой вся семья уплетает за обе щёки

Редис в банках на зиму Вы можете употребить в салатах, при мариновании мяса или просто в качестве полезного оформления блюда.

 Редис в банках на зиму: ингредиенты

Редис в банках на зиму. Зимой вся семья уплетает за обе щёки

  1. Вода — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  2. Редис — 4 кг. (четыре килограмма)
  3. Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Яблочный уксус 6% — 2 ст. (два стакана) ???
  5. Петрушка — 40 гр. (сорок грамм)
  6. Лист лавровый — 2 гр. (два грамма)
  7. Перец горошком — 10 шт. (десять штук)

Как приготовить:

  • Промойте редис и зелень. Нарежьте редис кружочками, зелень мелко нарубите.
  • Простерилизуйте банки и выложите туда редис и зелень.
  • Приготовьте маринад из прочих ингредиентов, доведите до кипения и горячим залейте в банки. Закрутите крышки. переверните, накройте полотенцем и оставьте остывать. Храните в подвале.

 Редис в банках на зиму — универсальная заправка.

Редис в банках на зиму. Зимой вся семья уплетает за обе щёки 2

Готовьте на здоровье!

 

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