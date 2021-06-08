Редис в банках на зиму. Зимой вся семья уплетает за обе щёки

Редис в банках на зиму Вы можете употребить в салатах, при мариновании мяса или просто в качестве полезного оформления блюда.
Редис в банках на зиму: ингредиенты
- Вода — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Редис — 4 кг. (четыре килограмма)
- Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яблочный уксус 6% — 2 ст. (два стакана) ???
- Петрушка — 40 гр. (сорок грамм)
- Лист лавровый — 2 гр. (два грамма)
- Перец горошком — 10 шт. (десять штук)
Как приготовить:
- Промойте редис и зелень. Нарежьте редис кружочками, зелень мелко нарубите.
- Простерилизуйте банки и выложите туда редис и зелень.
- Приготовьте маринад из прочих ингредиентов, доведите до кипения и горячим залейте в банки. Закрутите крышки. переверните, накройте полотенцем и оставьте остывать. Храните в подвале.
Редис в банках на зиму — универсальная заправка.
Готовьте на здоровье!
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