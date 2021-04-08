Свекровь меня научила готовить котлеты сочными из любого фарша: получаются вкуснее чем раньше. Делюсь рецептом

Иногда хозяйки не делают дома котлеты из-за того, что они получаются жесткими, плотными, без сока внутри. Бывало и у меня такое, но свекровь поделилась своими секретами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 500 г;
- яйцо, 1 шт;
- хлеб, 2 куска;
- молоко, 200 мл;
- лук, 1 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Мясо любое превращаем в фарш.
Хлеб замачиваем в молоке пока он не разбухнет.
Лук мелко рубим и обжариваем в растительном масле, остужаем.
Смешиваем лук с чесноком и при помощи блендера измельчаем.
Добавляем эту массу в фарш вместе с размоченным хлебом, солим и перчим, добавляем свои любимые специи. Фарш хорошо вымешиваем до однородности.
Совет: можно еще всыпать пару ложек сухарей, если масса получилась жидкой.
Котлеты обваливаем в сухарях и обжариваем с двух сторон на растительном масле.
Если есть желание, можно еще притушить котлеты в кастрюле налив немного воды и добавив пару листиков лаврового листа, кусочек сливочного масла. Достаточно 10 минут и котлеты станут очень сочными.
Свежие комментарии