Скатерть-Самобранка

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Свекровь меня научила готовить котлеты сочными из любого фарша: получаются вкуснее чем раньше. Делюсь рецептом

Иногда хозяйки не делают дома котлеты из-за того, что они получаются жесткими, плотными, без сока внутри. Бывало и у меня такое, но свекровь поделилась своими секретами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш, 500 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • хлеб, 2 куска;
  • молоко, 200 мл;
  • лук, 1 шт;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Мясо любое превращаем в фарш.

Хлеб замачиваем в молоке пока он не разбухнет.

Лук мелко рубим и обжариваем в растительном масле, остужаем.

Смешиваем лук с чесноком и при помощи блендера измельчаем.

Добавляем эту массу в фарш вместе с размоченным хлебом, солим и перчим, добавляем свои любимые специи. Фарш хорошо вымешиваем до однородности.

Совет: можно еще всыпать пару ложек сухарей, если масса получилась жидкой.

Котлеты обваливаем в сухарях и обжариваем с двух сторон на растительном масле.

Свекровь меня научила готовить котлеты сочными из любого фарша: получаются вкуснее чем раньше. Делюсь рецептом

Если есть желание, можно еще притушить котлеты в кастрюле налив немного воды и добавив пару листиков лаврового листа, кусочек сливочного масла. Достаточно 10 минут и котлеты станут очень сочными.

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