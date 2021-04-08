Свекровь меня научила готовить котлеты сочными из любого фарша: получаются вкуснее чем раньше. Делюсь рецептом

Иногда хозяйки не делают дома котлеты из-за того, что они получаются жесткими, плотными, без сока внутри. Бывало и у меня такое, но свекровь поделилась своими секретами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 500 г;

яйцо, 1 шт;

хлеб, 2 куска;

молоко, 200 мл;

лук, 1 шт;

чеснок, 2 зубчика;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Мясо любое превращаем в фарш.

Хлеб замачиваем в молоке пока он не разбухнет.

Лук мелко рубим и обжариваем в растительном масле, остужаем.

Смешиваем лук с чесноком и при помощи блендера измельчаем.

Добавляем эту массу в фарш вместе с размоченным хлебом, солим и перчим, добавляем свои любимые специи. Фарш хорошо вымешиваем до однородности.

Совет: можно еще всыпать пару ложек сухарей, если масса получилась жидкой.

Котлеты обваливаем в сухарях и обжариваем с двух сторон на растительном масле.