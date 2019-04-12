10 минут + 3 ингредиента и торт без выпечки готов

Мечта любой хозяйки (особенно в летнюю жару) сделать торт, затратив минимум усилий. Ничего не выпекать, не разводить, не взбивать, не заваривать! В этом рецепте всего 3 ингредиента, а из приспособлений только нож и ложка.

Он отлично подойдет на тот случай, когда вы чувствуете, что не успеваете с выпечкой. Смело готовьте этот десерт для гостей. Он произведет фурор! Мало кто сможет угадать, из чего он. Хорошо пропитанный торт очень похож по вкусу на бисквит с бананом.

И еще один немаловажный факт. Рецепт супер бюджетный!

Специально для маленьких сладкоежек! Простая рецептура способна к потрясающим трансформациям вкусовых сочетаний. Сметану отлично заменят фруктовые йогурты (малиновые, апельсиновые). Каждый раз разные! Можно поиграть и с последним слоем. Меняйте банан на клубнику, киви, персик.

Есть лишь один минус. Хоть тортик и готовится за 10 минут, настаиваться ему надо часов 6-8. Просто учтите это, и готовьте его заранее! Результат вам точно понравится!

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