Болгарская баница из лаваша с творогом. Вкусно так, что не буду делиться

Вкусный и быстрый завтрак, перекус или блюдо, которое можно взять с собой в дорогу. Рецепт простой и легкий, недорогой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
лаваш, 1 шт;
творог, 200 г;
яйца, 2 шт;
масло сливочное, 30 г4
молоко, треть стакана;
соль, специи.
Процесс приготовления
Листы лаваша нарезаем по размеру и форме, в которой будете запекать.
Каждый листик смазываем растопленным сливочным маслом.
Творог смешиваем с яйцами, солью по вкусу, специями.
Вливаем молоко в массу или заменяем сметаной, натуральным йогуртом.
Масса должна получится однородной.
Выкладываем ее на каждый лист лаваша, листы складываем друг на друга в форму.
Верхний лист смазываем сметаной.
Выпекаем при 200 градусах около 20 минут. Смотрите по своей духовке, пирог должен хорошо зарумяниться.
Пирог мягкий и ароматный, лаваш не будет резиновым, за счет пропитки сливочным маслом и сметаной, они станут мягкими. Начинку можно сделать сладкую, смешав творог с кусочками сухофруктов, медом.
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