Болгарская баница из лаваша с творогом. Вкусно так, что не буду делиться

Вкусный и быстрый завтрак, перекус или блюдо, которое можно взять с собой в дорогу. Рецепт простой и легкий, недорогой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лаваш, 1 шт;

творог, 200 г;

яйца, 2 шт;

масло сливочное, 30 г4

молоко, треть стакана;

соль, специи.

Процесс приготовления

Листы лаваша нарезаем по размеру и форме, в которой будете запекать.

Каждый листик смазываем растопленным сливочным маслом.

Творог смешиваем с яйцами, солью по вкусу, специями.

Вливаем молоко в массу или заменяем сметаной, натуральным йогуртом.

Масса должна получится однородной.

Выкладываем ее на каждый лист лаваша, листы складываем друг на друга в форму.

Верхний лист смазываем сметаной.

Выпекаем при 200 градусах около 20 минут. Смотрите по своей духовке, пирог должен хорошо зарумяниться.

Пирог мягкий и ароматный, лаваш не будет резиновым, за счет пропитки сливочным маслом и сметаной, они станут мягкими. Начинку можно сделать сладкую, смешав творог с кусочками сухофруктов, медом.