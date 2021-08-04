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Лимонный десерт. Ароматное лакомство на каждый день

Лимонный десерт получается воздушным и очень вкусным. Этот десерт непременно станет одним из ваших любимых лакомств.

Лимонный десерт: ингредиенты

Лимонный десерт

  1. Сливки — 200 мл. (двести миллилитров)
  2. Без дрожжевое слоёное тесто — 200 гр. (двести грамм)
  3. Греческий йогурт — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Лимон — 1 шт. (одна штука )
  5. Сахар — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • В первую очередь разрежьте слоёное тесто на два прямоугольника, на каждом сделайте вилкой проколы.
  • Тесто присыпьте лимонной цедрой и сахарным песком.
  • Пласты переложите на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой.
  • Отправьте в духовку на 15 минут при 180 градусах.
  • Теперь займитесь приготовлением начинки: для этого взбейте охлаждённые сливки, добавьте к ним лимонную цедру и йогурт, тщательно перемешайте.
  • Смажьте остывшие коржи подготовленным кремом, немного прижмите руками и уберите в холодильник на полчаса.
  • Затем достаньте десерт и нарежьте квадратиками, при желании можете присыпать сахарной пудрой и украсить дольками лимона.

Лимонный десерт — очень простой и нежный.

Лимонный десерт. Ароматное лакомство на каждый день 4

Пеките на здоровье!

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