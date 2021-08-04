Лимонный десерт. Ароматное лакомство на каждый день

Лимонный десерт получается воздушным и очень вкусным. Этот десерт непременно станет одним из ваших любимых лакомств.
Лимонный десерт: ингредиенты
- Сливки — 200 мл. (двести миллилитров)
- Без дрожжевое слоёное тесто — 200 гр. (двести грамм)
- Греческий йогурт — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Лимон — 1 шт. (одна штука )
- Сахар — по вкусу
Рецепт приготовления:
- В первую очередь разрежьте слоёное тесто на два прямоугольника, на каждом сделайте вилкой проколы.
- Тесто присыпьте лимонной цедрой и сахарным песком.
- Пласты переложите на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой.
- Отправьте в духовку на 15 минут при 180 градусах.
- Теперь займитесь приготовлением начинки: для этого взбейте охлаждённые сливки, добавьте к ним лимонную цедру и йогурт, тщательно перемешайте.
- Смажьте остывшие коржи подготовленным кремом, немного прижмите руками и уберите в холодильник на полчаса.
- Затем достаньте десерт и нарежьте квадратиками, при желании можете присыпать сахарной пудрой и украсить дольками лимона.
Лимонный десерт — очень простой и нежный.
Пеките на здоровье!
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