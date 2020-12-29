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Вкусные мандарины можно выбрать, не пробуя. Главное знать 2 важных признака

Как часто вы покупали красивые и яркие мандарины, но на вкус они оказывались кислыми или были сухими. Вот и я часто ошибалась в выборе цитрусовых и получала вместо сладких, кислые и невкусные, что особенно обидно, когда покупаешь фрукты на новогодние праздники, когда хочется любимого с детства аромата елки и мандарина.

Вкусные мандарины можно выбрать, не пробуя. Главное знать 2 важных признака

Как выбрать сладкие мандарины

  • обязательно обращайте внимание на страну, где были выращены цитрусовые. Сладкие и сочные будут марокканские мандарины. Турецкие немного суховаты, испанские кисловаты с большим количеством косточек. Очень сладкие и сочные будут абхазские;
  • не берите плоды с вмятинами по бокам: даже если они имеют яркий и «спелый»  цвет, их неправильно транспортировали и они уже могут быть порченными или начнут гнить, когда попадут в теплое помещение. Самые спелые и вкусные будут те мандарины, с которых кожура просто и легко отходит. Если мандарин был сорван совсем зеленым. То его кожуру вы будет с трудом счищать.

Что касается цвета, то это не показатель спелости: сегодня есть такие сорта, у которых даже в спелом состоянии, сохраняется зеленоватый тон кожуры или есть зеленые пятнышки. Чтобы точно не ошибиться, просто пробуйте мандарины при покупке.

Вкусные мандарины можно выбрать, не пробуя. Главное знать 2 важных признака

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