Шампиньоны в кляре. Любимые грибы с хрустящей корочкой

Шампиньоны в кляре получаются невероятно вкусными, с хрустящей корочкой. Вам обязательно понравится это блюдо.
Шампиньоны в кляре: ингредиенты
- Мука — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
- Шампиньоны — 300 гр. (триста грамм)
- Соевый соус (по желанию) — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сухари панировочные — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Чеснок — две дольки
- Подсолнечное масло — для жарки
- Соль, перец, специи — по вкусу
Способ приготовления:
- Лучше использовать грибы средних размеров. Их хорошо вымойте и обсушите полотенцем.
- Приготовьте кляр: для этого смешайте муку, измельчённый чеснок, соевый соус и воду до получения консистенции сметаны, хорошо посолите, поперчите и добавьте любимые специи.
- Кляр отложите в сторону на 15 -20 минут.
- Сковороду разогрейте с большим количеством масла, сначала грибы обмакните в кляре, затем обваляйте в сухарях и обжарьте со всех сторон до получения золотистой корочки.
Шампиньоны в кляре — прекрасное блюдо для любителей грибов.
Приятного Вам аппетита!
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