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Шампиньоны в кляре. Любимые грибы с хрустящей корочкой

Шампиньоны в кляре получаются невероятно вкусными, с хрустящей корочкой. Вам обязательно понравится это блюдо.

Шампиньоны в кляре: ингредиенты

Шампиньоны в кляре

  1. Мука —  2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
  2. Шампиньоны — 300 гр. (триста грамм)
  3. Соевый соус (по желанию) — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Сухари панировочные — 3 ст. л (три столовые ложки)
  5. Чеснок — две дольки
  6. Подсолнечное масло — для жарки
  7. Соль, перец, специи — по вкусу

Способ приготовления:

  • Лучше использовать грибы средних размеров. Их хорошо вымойте и обсушите полотенцем.
  • Приготовьте кляр: для этого смешайте муку, измельчённый чеснок, соевый соус и воду до получения консистенции сметаны, хорошо посолите, поперчите и добавьте любимые специи.
  • Кляр отложите в сторону на 15 -20 минут.
  • Сковороду разогрейте с большим количеством масла, сначала грибы обмакните в кляре, затем обваляйте в сухарях и обжарьте со всех сторон до получения золотистой корочки.

Шампиньоны в кляре — прекрасное блюдо для любителей грибов.

Шампиньоны в кляре. Любимые грибы с хрустящей корочкой 2

Приятного Вам аппетита!

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