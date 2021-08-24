2 кабачка, 2 помидора и ужин готов. За 10 минут: рецепт быстрого приготовления кабачков

Вкусное овощное ассорти на сковороде – это быстрый и простой завтрак, обед или ужин. Блюдо будет сочным, мягким и вкусным, отлично подходит к мясным закускам – котлетам или окорочкам, шашлыкам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кабачки и томаты по 2 шт;
лук и морковь по 1 шт;
зелень, соль, перец, чеснок.
Процесс приготовления
Кабачки лучше выбирать молодые, чтобы мякоть не была переполнена крупными семечками. А помидоры берите сочные и мясистые, спелые.
Кабачки режем кубиками и солим, оставляем на 10 минут.
Томаты режем кусочками.
Лук – кубиками, морковь трем на крупной терке.
Зелень берите любую по своему вкусу и мелко рубим. Чеснок также берите в любом количестве и измельчайте ножом.
Лук и морковь обжариваем на сковороде под крышкой 10 минут.
Добавляем кабачки, перемешиваем и тушим 15 минут под крышкой.
Добавляем томаты, солим и перчим, перемешиваем.
Добавляем чеснок и зелень, перемешиваем и тушим 5 минут.
Подаю такое овощное рагу горячим к разным гарнирам и закускам. Если есть желание, можно сделать закуску острее, добавив мелко рубленный острый перчик или перемолотую смесь перцев.
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