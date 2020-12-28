Вкуснейший советский салат, о котором мало кто помнит — и зря

Вот больше чем уверен, если спросить, какие «советские» салаты помните, большинство назовут следку под шубой, «Оливье» и «Мимозу». Кое-кто добавит в этот список салат «Столичный», на чем перечисление закончится. После чего последуют традиционные размышления о скудости продуктового набора и о том, что у советских граждан (поваров) мало того, что не было возможности приготовить что-то интересное, так еще и фантазии не хватало.

— Убога была советская кухня, — заключат нынешние гурманы.

Но постойте, постойте! Одних салатов советская кухня содержала огромное множество — и это неудивительно. Многонациональная страна вбирала в свою кулинарную культуру кухни разных народов.

Другой совсем вопрос — кулинарная ограниченность едоков. Пищевой снобизм в СССР был выражен достаточно ярко. Пробовать новое любили не все, а вот за «признанными деликатесами» гонялись с упорством маньяков. То же лечо, например, готовили гораздо вкуснее промышленного, но почему-то гонялись за болгарским.

Вот и этот салат — из той оперы. Слишком уж «плебейские» продукты в составе (за исключением мяса). А ведь его подавали во многих ресторанах национальной кухни, и там гости ели да облизывались. И среди знатоков и ценителей салат был этакой «знаменитостью» национального масштаба.

Итак, берем:

Отварную говядину или баранину (мякоть) — 300 граммов

Зеленую редьку — равное с мясом количество

Несколько луковиц — не острых

Стручок красного перца

Кинзы, соли — по вкусу

Масла растительного немного

Майонез для заправки

Как готовим:

Лук нарезаем кольцами и обжариваем в растительном масле до золотистости

Редьку натираем на крупной терку, отжимаем при необходимости

Говядину нарезаем тонкими кусками поперек волокон

Перец вычищаем от семян и перегородок, нарезаем тончайшими колечками

Кинзу раздираем руками — или для украшения, или, кто любит, в салат

Все перемешиваем, солим, заправляем майонезом и…

Узнали? Это салат «Узбекистон». Говорят, раньше его только в Узбекистане готовили, но это — не совсем правда. У нас в Москве он на ура шел. И не только в Москве. Вкусно, остренько, необычно.

Правда, некоторые, узнав, что там редька, начинали тянуть: бедные мол, бедные, слаще редьки ничего в жизни не видим…