Десерт Фантазия с ореховым парфе и песочным тестом. Оригинальный десерт для сладкоежек

Десерт Фантазия с ореховым парфе и песочным тестом — невероятно красивый домашний десерт.

Десерт Фантазия с ореховым парфе и песочным тестом: ингредиенты

Парфе:

Вода — 3 ст. л (три столовые ложки) Сахар — 40 гр. (сорок грамм) Желатин — 1 л. (один лист) Цельный миндаль — 60 гр. (шестьдесят грамм) Ароматизатор — 1 ст. л (одна столовая ложка) Взбитые сливки — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров) Жирные сливки — 100 мл. (сто миллилитров) Молочный шоколад — 400 гр. (четыресто грамм) Шпажки деревянные

Тесто:

Сахарная пудра — 80 гр. (восемьдесят грамм) Масло сливочное — 125 гр. (сто двадцать пять грамм) Яйца — 1 шт. (одна штука) Ванильный ароматизатор — 1 ст. л (одна столовая ложка) Мука — 210 гр. (двести десять грамм) Мука миндальная — 30 гр. (тридцать грамм) Щепотка соли

Кроме этого:

Формы в виде широкого кольца (около 12 см диаметром) — 2 шт. (две штуки) Форма для выпечки около 16 см. диаметром Свежая мята и ягоды для украшения

Пошаговое приготовление:

Сперва займитесь приготовлением парфе: сахар и воду нагрейте в кастрюле. Необходимо, чтобы вода выкипела, но карамель не стала слишком тёмной. Затем добавьте цельный миндаль и варите на слабом огне несколько минут. Теперь очередь сливок, добавьте 100 мл сливок и ванильный ароматизатор. Смесь на слабом огне оставьте примерно на 10 минут. Затем кастрюлю уберите с огня и оставьте остывать.

Совет: можно приготовить парфе за день раньше и оставить в холодильнике на всю ночь.

Продолжайте готовить парфе на следующий день: снова слегка нагрейте смесь, добавьте лист желатина и тщательно перемешайте. Отделите жидкость от миндаля и снова поставьте остывать.

Взбитые сливки добавьте в остывшую массу для парфе. Формы в виде кольца выложите на большую тарелку или противень, под них подложите бумагу для выпечки и аккуратно разлейте смесь для парфе по формочкам. Парфе поставьте в морозилку на 4 часа или дольше.

Когда смесь окончательно застынет, снимите форму и при помощи нагретого ножа разрежьте каждый круг пополам. Четыре полукруглые порции парфе опять отправьте в морозилку, чтобы они застыли как следует.

Теперь перейдите к покрытию парфе шоколадной глазурью. Растворите шоколад и смешайте его с измельчённым миндалём. Порции парфе погрузите в шоколад так. чтобы они полностью были в шоколаде. После этого парфе аккуратно переложите на тарелки и снова поместите в морозилку для того, чтобы шоколад застыл.

Приготовьте песочное тесто. Сливочное масло смешайте с сахарной пудрой и щепоткой соли, добавьте яйца и ванильный ароматизатор. Затем добавьте муку обоих сортов и руками замесите тесто до плотности и эластичности. Из теста сформируйте шар, заверните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на 2 часа.

На рабочей поверхности раскатайте тесто и разрежьте на четыре полоски, которые должны поместиться в форме для выпечки. Полоски должны быть длиной 48 см шириной 5 см.

Выложите тесто в форму для выпечки таким образом, чтобы вдоль края формы получилось кольцо из теста. Лишнее обрежьте.

Чтобы кольцо из теста получилось ровным, в центр выложите лист бумаги и высыпьте на него сухие бобы. Отправьте тесто в разогретую до 180 градусов духовку в режиме отдува на 15 минут. Тесто аккуратно достаньте из формы, с остальным тестом поступите аналогичным образом.

Вам осталось всё собрать вместе: готовое кольцо из теста поставьте на блюдечко, налив на него немного растопленного шоколада, чтобы кольцо прочно стояло.

Поставьте в центр кольца порцию парфе, которое также необходимо прикрепить при помощи шоколада. Готовое парфе украсьте ягодами или фруктами и листками свежей мяты.

Десерт Фантазия с ореховым парфе и песочным тестом: Видео

Получилось роскошное угощение! Готовьте на здоровье!