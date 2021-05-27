Десерт Фантазия с ореховым парфе и песочным тестом. Оригинальный десерт для сладкоежек

Десерт Фантазия с ореховым парфе и песочным тестом — невероятно красивый домашний десерт.
Десерт Фантазия с ореховым парфе и песочным тестом: ингредиенты
Парфе:
- Вода — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Сахар — 40 гр. (сорок грамм)
- Желатин — 1 л. (один лист)
- Цельный миндаль — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Ароматизатор — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Взбитые сливки — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Жирные сливки — 100 мл. (сто миллилитров)
- Молочный шоколад — 400 гр. (четыресто грамм)
- Шпажки деревянные
Тесто:
- Сахарная пудра — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Масло сливочное — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Ванильный ароматизатор — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Мука — 210 гр. (двести десять грамм)
- Мука миндальная — 30 гр. (тридцать грамм)
- Щепотка соли
Кроме этого:
- Формы в виде широкого кольца (около 12 см диаметром) — 2 шт. (две штуки)
- Форма для выпечки около 16 см. диаметром
- Свежая мята и ягоды для украшения
Пошаговое приготовление:
- Сперва займитесь приготовлением парфе: сахар и воду нагрейте в кастрюле. Необходимо, чтобы вода выкипела, но карамель не стала слишком тёмной. Затем добавьте цельный миндаль и варите на слабом огне несколько минут. Теперь очередь сливок, добавьте 100 мл сливок и ванильный ароматизатор. Смесь на слабом огне оставьте примерно на 10 минут. Затем кастрюлю уберите с огня и оставьте остывать.
Совет: можно приготовить парфе за день раньше и оставить в холодильнике на всю ночь.
- Продолжайте готовить парфе на следующий день: снова слегка нагрейте смесь, добавьте лист желатина и тщательно перемешайте. Отделите жидкость от миндаля и снова поставьте остывать.
- Взбитые сливки добавьте в остывшую массу для парфе. Формы в виде кольца выложите на большую тарелку или противень, под них подложите бумагу для выпечки и аккуратно разлейте смесь для парфе по формочкам. Парфе поставьте в морозилку на 4 часа или дольше.
- Когда смесь окончательно застынет, снимите форму и при помощи нагретого ножа разрежьте каждый круг пополам. Четыре полукруглые порции парфе опять отправьте в морозилку, чтобы они застыли как следует.
- Теперь перейдите к покрытию парфе шоколадной глазурью. Растворите шоколад и смешайте его с измельчённым миндалём. Порции парфе погрузите в шоколад так. чтобы они полностью были в шоколаде. После этого парфе аккуратно переложите на тарелки и снова поместите в морозилку для того, чтобы шоколад застыл.
- Приготовьте песочное тесто. Сливочное масло смешайте с сахарной пудрой и щепоткой соли, добавьте яйца и ванильный ароматизатор. Затем добавьте муку обоих сортов и руками замесите тесто до плотности и эластичности. Из теста сформируйте шар, заверните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на 2 часа.
- На рабочей поверхности раскатайте тесто и разрежьте на четыре полоски, которые должны поместиться в форме для выпечки. Полоски должны быть длиной 48 см шириной 5 см.
- Выложите тесто в форму для выпечки таким образом, чтобы вдоль края формы получилось кольцо из теста. Лишнее обрежьте.
- Чтобы кольцо из теста получилось ровным, в центр выложите лист бумаги и высыпьте на него сухие бобы. Отправьте тесто в разогретую до 180 градусов духовку в режиме отдува на 15 минут. Тесто аккуратно достаньте из формы, с остальным тестом поступите аналогичным образом.
- Вам осталось всё собрать вместе: готовое кольцо из теста поставьте на блюдечко, налив на него немного растопленного шоколада, чтобы кольцо прочно стояло.
- Поставьте в центр кольца порцию парфе, которое также необходимо прикрепить при помощи шоколада. Готовое парфе украсьте ягодами или фруктами и листками свежей мяты.
Десерт Фантазия с ореховым парфе и песочным тестом: Видео
Получилось роскошное угощение! Готовьте на здоровье!
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